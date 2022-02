El nuevo obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias: "Estoy muy agradecido por el Papa Francisco"

El papa Francisco ha nombrado al sacerdote Cristóbal Déniz Hernández obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Cristóbal Déniz es en la actualidad vicario general de esta Diócesis. El nombramiento se ha hecho público hoy en la Casa de la iglesia en Las Palmas de Gran Canaria con José Mazuelos, Obispo de la Diócesis de Canarias, quien ha resaltado "la importancia de tener a alguien que sea esta diócesis"

Cristóbal Déniz asegura que este anuncio "le llegó por sorpresa y desde que le dieron la noticia está muy agradecido por el santo Papa".

En rueda de prensa contó que "personalmente estuvo siempre relajado y tranquilo ya que había dudas al principio de dicho nombramiento. Esta paz se alteró hace unos días por la llamada para comunicarme, que el santo padre Papa Francisco me había nombrado como auxiliar de esta Diócesis".

"Mi primera impresión, que aún permanece es haberme sentido sobrepasado por esta enorme responsabilidad pedida por el Señor y su iglesia a través del Santo Padre. Sentimiento de temor y temblor que llega hasta hoy, pero a su vez una profunda confianza en el Señor que me da paz suficiente para aceptar este servicio eclesial", aseveró.

Insiste en que hasta el día de hoy tiene ese "sentimiento de nervios. Quiero expresar mi profundo agradecimiento al santo padre el Papa Francisco, por la zonfianza depositiva al pedirme el ministerio Episcopal. Me siento totalmente identificado por su pasión por estimular en esta etapa de la historia la experiencia de la alegría del evangelio en la comunidad cristiana y la cercanía incondicional a nuestra sociedad contemporánea, ofreciéndole el amor de Cristo en palabras y obras que se esfuerzan por ser auténticas y generosas". Su testimonio de honestidad, firmeza en la defensa y promoción de las personas más vulnerables, la acogida y cercanía a toda persona, la defensa común del medioambiente y la amistad social para contribuir a que el mundo progrese y sea estimulante, para ser iglesia en salida en esta sociedad cambiante necesitada de buenas noticias".

EMOCIONADO POR EL NOMBRAMIENTO

En los micrófonos de COPE Gran Canaria aseguró el nuevo obispo auxiliar que "sobre todo estoy emocionado y agradecido con las muestras de cariño de todo el mundo, de las muestras de confianza del Santo Padre el Papa Francisco y de nuestro Obispo que también me nombró vicario general y también por este nombramiento de obispo auxiliar que estoy todavía reaccionando a ello".

En la entrevista que hicimos a pie de calle sonaban repiques anunciando el nuevo nombramiento de Cristóbal Déniz, emocionado "cree entender que sí, que los repiques son por el nombramiento del nuevo obispo auxiliar. Las personas que me conocen saben que es un momento de mucha emoción, por algo que recibo con mucho agradecimiento y trataré de vivirlo con responsabilidad tratando de ser útil a la Iglesia y a nuestra sociedad".

Cristóbal Déniz: “La función del obispo auxiliar es sucesor de los apóstoles y es sobre todo, estar al servicio de lo que el obispo diocesano, que es el titular de la Diócesis, le pida en el funcionamiento de representar a la diócesis, también siendo obispo en las celebraciones, en cualquier acción de la vida de la iglesia y representarlo. También estar muy cerca de el en la misión de la Iglesia, en los diferentes programas de la Iglesia etc.”.

PROCEDIMIENTO Y RAZÓN POR LA QUE SE PIDIÓ UN OBISPO AUXILIAR

"Nuestra Diócesis tiene de población residente aproximadamente más de 1.150.000 de personas y eso sino hablamos de la población flotante, que son el turismo, que elevaría el número de personas siempre presente en las islas. Donde hay un porcentaje considerable de católicos y hay mucha demanda de presencia, de celebraciones, acontecimientos...Esto requiere un trabajo personalizado y personas dedicadas", aseveró.

Cristóbal Déniz asegura que estará presente en todas las islas de la provincia de Las Palmas cuando sea necesario. "Estaré en Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura. Espero también estar en Gran Canaria. Yo estoy al servicio de José Mazuelos y también estaré a su entera disposición".

En cuanto a cómo se ha concedido ese nuevo nombramiento, Cristóbal Déniz explicó en los micrófonos de COPE Gran Canaria que "el señor Mazuelos a mí no me planteó ser obispo auxiliar, porque el mismo solicitó lo de tener un obispo auxiliar y se solicitó en la Santa Sede. Siempre se hace un discernimiento y todo un proceso de consulta en la Santa Sede y también en nuestra Santa Sede. Se preguntó a sacerdotes, laicos y el parecer no fue negativo, porque aquí me tiene como auxiliar”.

Cristóbal Déniz ahora mismo es vicario general de la Diócesis de Canaria y seguirá siéndolo al servicio de obispo auxiliar. Asegura que el obispo José Mazuelos ha considerado que era importante el papel de tener uno auxiliar por la densidad de población de todas las islas. Dice el nuevo obispo que vivirá “en Gran Canaria, pero frecuentará también las islas Lanzarote, la Graciosa, Fuerteventura y lugares de Gran Canaria”.

"Cuando el nuncio apostólico en España me lo notificó por teléfono, me tocó contárselo al Obispo de la Diócesis de Canarias y se alegró muchísimo por mí."

NATURAL DE VALSEQUILLO Y PERTENECIENTE A LA DIÓCESIS

Cristóbal Déniz, natural de Valsequillo asegura que sus vecinos se están enterando de su nombramiento en el día de hoy. “Ellos se están enterando ahora los que somos de toda la vida del pueblo hay mucha cercanía de familiaridad nos sentimos familia, aunque no llevemos el mismo apellido, llevamos toda la vida los unos con los otros, siempre es así. Entiendo que tienen mucha alegría, porque siempre he tenido mucho reconocimiento de la gente de este pueblo y me siento muy orgulloso”.

Cristóbal Déniz: "En cuanto a lo que yo sentí, ciertamente yo soy un hombre que trata de vivir las cosas en paz y tranquilo. Fue un momento de conmoción, porque me sacó de mis casillas habituales, de mis funciones, de lo que tenía previsto. Porque no era algo que buscaba, ni tampoco esperaba. Yo trato de hacer mis funcione y mis servicios en función de lo que se me pida. Pero me siento muy feliz en lo que se me ha pedido.

"La reacción de don José es que se llevó una alegría enorme, estaba contentísimo de que fuese el obispo auxiliar, de que fuese en mi persona y está radiante. Mi deseo es servir a la Iglesia con mis mejores energías y desde la Iglesia servir a la sociedad tan necesitada de buenos movimientos, de buenas acciones, de buenos movimientos, de comprensión, de unidad... También de verter las energías no tanto en desacreditar a los que no piensan con lo mismo, sino en resolver los problemas de la sociedad. Ojalá que ese espíritu que late dentro de la vida cristiana pueda ser acogido en nuestra sociedad que lo necesita", añade.

Concluye destacando que “la fe cristiana nos llama a ser Iglesia viva y cristianos vivos, iluses en el mundo. Con humildad, por ir ofreciendo una manera de vivir que es auténtica y maravillosa”.