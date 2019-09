Nueva Canarias y Coalición concurren juntos a las Elecciones Generales de noviembre

Nueva Canarias y Coalición Canaria han decidido compartir candidaturas en las elecciones generales del 10 de noviembre, con un acuerdo que en el caso de Las Palmas incluye un reparto de tiempos si consiguen un escaño en el Congreso, han informado esta noche los dos partidos.

En virtud de este principio de acuerdo, las dos fuerzas nacionalistas canarias vuelven a compartir listas en las generales, como hicieron hasta hace unos años; en concreto, hasta que NC optó por formar parte de las listas del PSOE por la provincia de Las Palmas, primero, y por presentarse en solitario, después.

El acuerdo entre NC y CC repite el esquema ya conocido: el partido de Román Rodríguez liderará las listas en la provincia de Las Palmas, donde tiene la mayor parte de su electorado, y el de Fernando Clavijo lo hará en Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, se introduce un matiz novedoso en los acuerdos de alianzas electorales entre ambas fuerzas: si consiguen un escaño por Las Palmas (algo que no fue así en la última convocatoria a las urnas), el candidato de Nueva Canarias permanecería en él dos años y medio y luego cedería el puesto 18 meses a la candidata de CC.

Se descarta de esta formaque Nueva Canarias pudiera llegar a algún tipo de acuerdo con el partido de Iñigo Errejón, Más País, como algunos sectores del partido de Román Rodriguez, parecían preferir, antes que concurrir junto con Coalición Canaria.

�� @AMoralesGC, presidente del @GranCanariaCab: "No me veo en un mitin levantando la mano con @EquipoClavijo. Me gusta más la música de @ierrejon".https://t.co/sKjW3GhiIM