Natalio Cruz: El joven que escribió un libro como vía de escape al suicidio

Por los micrófonos de COPE Gran Canaria pasó Natalio Cruz, un joven canario con una historia marcada por el dolor y el vacío emocional, compartió su testimonio con esa calma y honestidad de quien ha mirado a los ojos de la muerte y ha decidido quedarse en la vida: "no podía seguir viviendo, me encontrada solo frente al mundo", confesó. Habló de su difícil relación con la muerte y la experiencia que lo empujaron al límite de tener pensamientos que por años se mantuvieron en la sombra.

"En algunas ocasiones he querido acabar con todo", asegura sin rodeos. Sin embargo, su historia no es una derrota, sino una redención. Atrapado en una espiral de pensamientos suicidas, Natalio encontró refugio en la escritura. Comenzó a plasmar en papel sus emociones más oscuras y pensamientos más íntimos con metáforas que esconden los versos. Así nació su libro "una liberación", que sirvió para salvarle la vida: "como un ave fénix que renace de sus cenizas".

He querido acabar con todo Natalio Cruz

El joven escritor no solo ha logrado encontrar sentido A su propia vida, sino que ahora se ha convertido en un faro para otros que también caminan por la misma oscuridad, tras la publicación de su libro, comenzó a recibir mensajes de personas que se sentían identificadas, muchas de ellas incluso pidiéndole ayuda, otras simplemente agradeciendo su labor poniendo en palabras lo que ellas no sabían expresar "me he dado cuenta de que más gente de la que pensamos tiene estas ideas". Reconocido.

Natalio Cruz

"es importante dar la voz a los que tienen ideas suicidas"

En su intervención, Natalio subrayó la importancia de visibilizar el suicidio, un tema históricamente silenciado en la sociedad, "durante mucho tiempo no se hablaba esto". "Por fin se le está dando voz", afirmó y esa voz, la suya, ha comenzado a resonar con fuerza entre jóvenes y adultos que, como él, buscan un motivo para seguir adelante.

Para Natalio, encontrar ese "motivo" es fundamental: "hay que intentar buscarle el sentido a las cosas, tenemos que buscar el porqué de nuestra existencia", reflexionó. Y en esa búsqueda, la poesía fue su aliada. Cada verso escrito fue una batalla ganada, cada poema se convirtió en una razón para seguir viviendo.

La soledad y las ideas suicidas

El caso de Natalio también sirve para llamar la atención. En una era hiperconectada, donde la soledad puede camuflarse tras likes y pantalla, él nos recuerda que escuchar y hablar puede salvar vidas. Que, a veces, el simple hecho de que alguien nos diga "yo también me sentí así", puede cambiar el rumbo de una existencia.

Natalio continúa escribiendo, sigue acompañado y sigue renaciendo. Como el fénix que le da nombre a su poema favorito, se alza sobre sus propias cenizas para volar más alto y más vivo. Contar su historia no solo le ha salvado a él, también está empezando a salvar a otras