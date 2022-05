El municipio de Guía se blinda este sábado para evitar “sorpresas” en su festival de música

Este sábado el municipio de Santa María de Guía acogerá un festival de música que durará 12 horas, con diferentes orquestas y artistas canarios. Dicho evento se hace después de dos años de parón por la pandemia y se ha hace con la intención de favorecer a las “orquestas canarias que tan mal lo han pasado”.

El pasado fin de semana, el municipio de Moya tuvo que suspender el concierto de Armonía Show debido a la alta afluencia de gente que se acercó al municipio. A pesar de que no hubo incidencias, si no se llega a cancelar, podríamos estar hablando de una catástrofe o no.

Es por eso que muchos municipios que este fin de semana celebran diferentes eventos, han decidido reforr la seguridad en sus calles para evitar “sorpresas desagradables”.

Ainhoa Martín, concejala de Festejos y Juventud del municipio de Santa María de Guía ha relatado en COPE Gran Canaria, que “debido a lo que ocurrió n Moya es importante revisar el dispositivo con el que cuentan. Por eso nos hemos reunido y estamos ultimando detalles para que todo ocurra con normalidad”.

En el caso de Santa María de Guía el dispositivo de seguridad ya era diferente, porque se hace en un recinto acotado, son 12 horas de música ininterrumpida y se ha diseñado un plan diferentes a los que podría acoger en otros municipios.

Ainhoa Martín insiste en que “desde el primer planteamiento de este festival musical, se proyectó de día y con tantas horas para evitar este tipo de aglomeraciones y esta planteamiento ya nació desde sus inicios. Ya que no es lo mismo organizar un acto de día que dure 12 horas que otro con una hora determinada”.

“Se trata de un recinto cerrado, pero con zonas al aire libre, pero hemos decidido irnos a un recinto así para controlar mejor el afor, ya que va a estar totalmente acotado”, añade la concejala.

Señala que han diseñado “un dispositivo cercano a 60 personas, entre protección civil, policías y bomberos. Obviamente hay confianza de que no va pasar nada, que es un público que está deseando poder disfrutar. Es más siempre se han comportado durante la pandemia y en otros eventos que hemos organizado de manera excelente”.

NICKY JAM NO ACUDIRÁ ESTE SÁBADO A GUÍA, ES UN BULO

Desde el ayuntamiento también han querido desmentir el bulo que había circulado por las redes sociales sobre la presencia de Nicky Jam, artista internacional de música urbana, a este festiva.

Insisten en que “Nicky Jam no viene. Es un bulo, que corrió por las redes sociales. La verdad que quién realizó el cartel con su cara parece real, pero es falso, porque el objetivo de este festival era contar con nuestras orquestas. Los grupos musicales que más han sufrido a nivel laboral en esta pandemia”.

Ainhoa Martín concluye que “se trata de un evento para todos los ciudadanos de la isla, que es gratuito y pide precaución para no tener que lamentar ningún incidente desagradable”.