El menú más barato de España, está en Las Palmas de Gran Canaria

No busque, no compare, porque ya le decimos que no encontrará nada más barato. En el Mercado de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra una de las cafeterías que ha captado la atención de locales y visitantes gracias a un precio muy sorprendente de sus menús. Es el más barato de Canarias y será difícil que sea superado por otro en España. Por solo 3.50 euros, los comensales disfrutan de un primero, un segundo, postres o bebida a un precio absolutamente imbatible.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Montse Benítez, una joven empresaria de tan solo 30 años, cuya propuesta ha revolucionado la idea de comer fuera de casa a muy bajo coste. Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó su propietaria, quien advirtió que el menú se puede llevar a casa: “si traen su táper se mantiene el precio: 3.50 euros, si lo ponemos nosotros sube a 5.50 euros”, que sigue siendo muy competitivo.

"la clave está vender entre 40 a 50 menús diarios"

Benítez, asegura que el secreto para que su cafetería sea rentable radica en la cantidad de menús que vende a diario: “entre 40 a 50, así es posible ganar dinero”. También advierte que el hecho de tener el menú más barato de Canarias no implica que para equilibrar los demás platos estén por encima del precio de mercado, “puedes encontrar un pescado a la portuguesa o cualquier otro plato a un precio normal”.

La ubicación de la cafetería Pío Pío, que con sorna y sentido de humor dice “no está subvencionada por la UD Las Palmas, ya me gustaría a mí”. Está situada en el mercado de abasto de Vegueta, esto le proporciona la posibilidad de encontrar los ingredientes al mejor precio posible y acceder a productos frescos, lo que sin duda, se traduce en una ventaja significativa para mantener a costos bajos.

Cargando…

acude gente de otras islas atraídas por el precio del menú

En cuanto a la composición del menú, Benítez explicó que ofrece opciones tradicionales, por ejemplo, un primer plato frío como una ensaladilla o una sopa caliente, seguida de una ropa vieja o arroz como segundo. La sencillez y el sabor de estas recetas son clave para atraer tanto a trabajadores como incluso a turistas curiosos, “hemos recibido clientes de Lanzarote y Tenerife atraídos por el precio”.

La cafetería de Benítez, no solo ha ganado popularidad, sino cierta incredulidad. “Muchos clientes nos preguntan si es cierto que vendemos menús a 3.50 euros y cuando lo comprueban se van impresionados”. Además, reconoce que “las raciones no son pequeñas, son normales” algo que no solo impresiona, sino que alienta a repetir experiencia.

la idea surgió de un ex-socio

La idea surgió gracias a la propuesta de un ex-socio con el que Montse decidió experimentar. “Me lo propuso y funcionó”, recordó con Javier Benítez. Desde entonces han pasado dos años de éxito, continuó consolidando su cafetería como un punto de referencia para quienes buscan una comida económica y de calidad.

El caso de Montse Benítez y su cafetería en el mercado de Vegueta, destaca en un contexto en el que muchos negocios de restauración se enfrentan a dificultades para mantener precios competitivos. Mientras los menús del día en España están en una media entre 10 y 12 euros, esta joven empresaria ha demostrado que es posible ofrecer precios asequibles cuando se combina una buena ubicación, una estrategia de volumen y una conexión con las necesidades del cliente.

Con su propuesta innovadora y arriesgada, Montse Benítez, no solo ha ganado clientes fieles, sino que también ha puesto en el mapa a Las Palmas de Gran Canaria como la ciudad con el menú más barato de España. Una hazaña que, en tiempo de inflación, parece milagrosa y, si no lo crees, acude a la cafetería y su loro, otras de las atracciones del establecimiento, te lo recordará.