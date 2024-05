Menores, padres y madres, se juegan la vida en el acceso a la Guardería de El Fondillo

Los presupuestos participativos nacieron para darle voz a los ciudadanos, reconocer los principales problemas que existen en los barrios y actuar sobre ellos con el objetivo de solucionarlo, no obstante, vemos que esto no es así, a pesar de que pasan por un filtro administrativo para conocer si realmente es posible su ejecución, pasan los años y pese a estar aprobados no existe intervención alguna. Hay innumerables casos que siguen durmiendo el sueño de los justos y uno de ellos se adapta perfectamente al soniquete 'cuando ocurra algo grave será cuando finalmente las administraciones se pongan las pilas y decidan actual'.

Todos los días vecinos del barrio capitalino de El Fondillo tienen que jugarse la vida porque no existen aceras que protejan su integridad cuando circulan por la carretera de acceso al barrio, la situación se vuelve insostenible e indignante cuando la conexión peatonal fue aprobada por los Presupuestos Participativos hace tres años y por ahora no existe intención alguna por parte del Ayuntamiento. Desde la Asociación Vecinal se han quejado en varias ocasiones por este menoscabo e incluso advierte que las aceras son necesarias porque en la zona hay una guardería “Aridaman” y hasta el lugar llegan más de una decena de padres y madres con carrito que coches que se juegan la vida.

"Nuestros hijos y nosotros nos jugamos la vida"

Una de ellas es Rita lleva todos los días a su hijo a la guardería y se juega la vida, “no hay aceras y el poquito arcén que hay está invadido por el rabo de gato”, esto obliga a circular por la carretera incluso invadiendo un carril, pero la vecina también se queja del estado de las aceras cuando encuentra una de ellas, “no hicieron bien la planificación y han instalado unas farolas que invaden la acera, es imposible”.

La vegetación y la velocidad de los coches es un gran inconveniente, “los coches pasan como balas por ahí, me he visto apurada, sobre todo si pasan dos vehículos por ahí, al ser una vía de dos sentidos, es necesario pararse y espera a que ellos maniobren.” Reconoce que no tienen ninguna opción y “nos vemos apurados”, Ella, como portavoz de los vecinos, critica que la construcción de las aceras fue aprobado por los Presupuestos Participativos, “salio positiva las votaciones y no se han realizado ninguno tipo de obras, nos tienen abandonados.”

La construcción de aceras fue aprobada en los Presupuestos Participativos de 2021

La única opción que tienen los vecinos recorrer todos los días esta peligrosa vía, “no tenemos transporte público, es muy poco habitual, y si nos vemos en un apuro de comprar un domingo hasta las 12:15, te lo piensas”. La carretera es muy transitada, “pasan muchos coches por aquí”, y cuando pasa la Global, la situación se recrudece, “por aquí no cabe una guagua y un coche, tiene que pararse uno de los dos para que pase uno”, con el peligro que esto supone para los peatones, “vamos siempre de frente hacia el vehículo, a veces llevo a mi hijo con el niño mayor y sobresaliendo de la carretera para que nos veas, sobre todo cuando van a ciertas velocidades, aquí es más peligroso porque la vegetación, ni siquiera permita que te vean.”

En definitiva, la lucha de los vecinos de El Fondillo visibiliza la necesidad de que las administraciones cumplan con su obligación y responda ante las demandas a quienes deben servir.