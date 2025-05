Manifestación 18M: ¿Ha cambiado algo?

Gran Canaria - Publicado el 17 may 2025, 07:00

Hace justo un año, Tenerife fue escenario de una de las manifestaciones más multitudinarias. Alrededor de 20.000 personas salieron a la calle para exigir un cambio en el modelo turístico, denunciando una situación que, según muchos ciudadanos y colectivos, resulta cada vez más insostenible. Sin embargo, doce meses después, quienes participaron en aquella movilización aseguran que nada ha cambiado.

“El turismo está fuera de control. Hay que ir a la manifestación del 18 de mayo porque la situación es insostenible. Solo hay que ver el tráfico o lo difícil que es encontrar un alquiler”, comenta una joven de Tenerife.

La llegada de turistas crece

Los datos respaldan esta percepción: en el último año, el número de pasajeros que ha pasado por los aeropuertos canarios ha crecido un 9 %. Mientras tanto, los colectivos ecologistas insisten en que el crecimiento desmedido pone en jaque la sostenibilidad del territorio y la calidad de vida de los residentes. Para ellos, no es un rechazo al turismo como tal, sino a un modelo que ya muestra signos evidentes de agotamiento.

“Yo en Anaga tengo muchos problemas de movilidad. No hay aparcamientos, muchas veces me quedo atascada en la carretera. No hay control ni presencia policial”, denuncia una residente de la zona, uno de los espacios naturales más afectados por la presión turística.

Desde el lado empresarial, el discurso es otro. Asociaciones del sector turístico han alertado sobre la pérdida de camas y los riesgos de jugar con fuego al fomentar movilizaciones que, aseguran, pueden deteriorar la imagen del destino. Para algunos ciudadanos, esa crítica tiene matices.

“Yo soy bastante mayor. Cuando empezó el turismo aquí, trajo riqueza y empleo. Pero este tipo de turismo que solo viene a destrozar, eso no lo quiero”, apunta un mujer jubilada vecina de la isla de Tenerife.

Gran canaria

En Gran Canaria, la manifestación del año pasado congregó a unas 14.000 personas. Aunque el debate allí es menos encendido, también se han alzado voces pidiendo regulaciones. La isla cuenta con menos camas hoteleras que otros destinos, y no se han construido nuevos complejos en años, aunque existen licencias para levantar más en zonas como Maspalomas. La masificación se concentra en áreas ya turísticas, aunque ha sido necesario restringir el acceso a enclaves como el Roque Nublo.

“Es lógico que esta manifestación se lleve a cabo. Estamos saturados en las carreteras, en los espacios naturales, en todo. Los canarios lo sufrimos día a día”, añade otra personas que piensa acudir a la manifestación.

La vivienda un gran problema

La falta de vivienda se ha convertido también en una preocupación creciente. “Mi vecina va a ser desalojada porque quieren convertir su piso en vivienda vacacional. No hay derecho a eso”, denuncia un vecino de Las Palmas de Gran Canaria.

No todos culpan al turismo. “No creo que el turismo sea el problema. Es el motor económico de las islas. Lo que falta es voluntad política para hacerlo más sostenible”, defiende otro vecino de la capital.

Mañana arranca una nueva convocatoria ciudadana y el debate sigue abierto. Las voces en la calle reflejan un sentimiento común: algo debe cambiar. Pero mientras no se tomen medidas concretas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo podrá soportar el archipiélago este modelo?