La madre de Yeremi Vargas amenaza con hacer una huelga de hambre, si el juez no “se toma el caso en serio”

Novedades en el caso de Yéremi Vargas. El abogado de la familia ha pedido al juez instructor del caso que la UCO de la Guardia civil valoren la credibilidad del testimonio que ofreció Antonio Ojeda, El Rubio, en una entrevista de televisión.

Lo adelantaba el periódico Canarias 7 asegurando que “el letrado ha pedido al juez instructor que libre oficio a la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) de la UCO de la Guardia Civil para que sean ellos quienes valoren la credibilidad del testimonio que ofreció Antonio Ojeda. También pidió que estos especialistas exploren al preso que compartió celda con el sospechoso para analizar la verosimilitud de sus manifestaciones respecto a la charla que dijo haber mantenido con 'el Rubio' en la que le dio detalles de cómo cometió el supuesto crimen”.

Una noticia que la familia, en particular la madre, ha acogido de manera positiva. Ithaisa Suárez ha relatado en COPE Gran Canaria que en “ese sentido están contentos de que se hayan aprobado que se indague en esas pruebas que llevan mucho tiempo pidiendo. Por otro lado, estamos inquietos porque es el mismo juez que lleva el tema desde el principio y me inquieta mucho”.

Ithaisa Suárez: “Yo no le veo intención de que quiere llegar al final. No me quiero llenar de ilusiones, porque de aquí para atrás han sido solo traspiés. Nos estamos dejando la vida para llegar hasta el final y esto nos cuesta dinero y salud”.

Además, la madre de Yéremi Vargas dice que tiene ese sentimiento de culpabilidad por su padre “que no ha podido viajar ni hacer cosas por ayudarnos y que después se tome a la ligera un trabajo así”.

Considera que esta nueva posibilidad es “un paso adelante en la investigación porque la Guardia Civil van a trabajar en algo, en que el niño se ponía azul. Los más cercanos a Yéremi éramos los únicos que sabíamos ese detalle. Es más solo con la calima el niño se ponía algo azul porque se agitaba bastante. Nadie sabía ese detalle y que lo supiese el compañero de celda nos dejó en shock”.

Ithaisa Suárez: “Cuando el preso de Algeciras lo dijo, nos quedamos bastante en shock. Por eso a mi no me cabe ninguna dudo que es El Rubio. Presuntamente fue el, pero esperemos que si dios quiere se puede demostar”.

La madre de Yéremi considera que el juez ha tenido que investigar estas causas “obligado porque mi abogado ha tenido que estar encima de el y también por la presión mediática del caso. Yo no le veo interés en llevar bien este caso, aunque la presión mediática y la de mi abogado también ha hecho que se haga esto. Si cierra la puerta, nosotros estamos dispuestos mover cielo y tierra para que se admita lo que hay”.

“Para empezar que no haya admitido lo de los presos, es un error y demuestra que no se está tomando en serio las cosas del niño. Quiero una justicia justa, pacífica, pero si no nos queda otra que esté este juez, yo estoy dispuesta a ponerme en huelga de hambre si hace falta”, aseveró.

Insiste en que, si no ha iniciado una huelga de hambre antes, ha sido por su padre. “Si no lo he hecho, ha sido por mi padre, porque se sumaría a esta huelga. No quiero seguir esperando, ni que se pongan más trabas, ni se maltrate a los investigadores. A ver qué pasa, pero estoy a disgusto que sea el mismo juez. Yo creo que se ha visto obligado a abrirlo".