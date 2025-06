Una madre denuncia que su hijo con discapacidad no puede titularse tras cursar la ESO: ¿Qué le digo, que no puede estudiar?

Arazay es un joven de Fuerteventura con discapacidad que ha cumplido todas las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria. Ha cursado primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Sin embargo, cuando su familia esperaba celebrar su titulación, llegó la sorpresa: no había título. El motivo, según les comunicaron, es un desajuste burocrático relacionado con una etapa anterior, la de Primaria, y con las adaptaciones curriculares aplicadas durante su formación.

Su madre, Almudena, se muestra indignada. Denuncia que nadie les informó de que su hijo no podría titularse tras completar la ESO.“No recibió el título porque no le cerraron la etapa de Primaria, que tenían que haberle cerrado con un examen. Hizo toda la ESO y cuando termina nos dicen que no titula. La sorpresa fue enorme. ¿Por qué? Porque no cerró esa etapa y porque sus adaptaciones no se acercaban al nivel de cuarto de la ESO”, relata en una entrevista en Herrera en COPE Canarias.

Falta de orientación y opciones limitadas

A la frustración por la falta de titulación se suma el hecho de que la familia no fue informada de otras alternativas posibles. Almudena asegura que existía un Programa de Diversificación Curricular que podría haber permitido que su hijo obtuviera el título, pero ni a él ni a su familia se les ofreció esa opción.

“Ahora me entero de que existía un PDC al que podía haber accedido en segundo. Podía haber titulado, pero nunca nos lo ofrecieron. Ahora nos mandan a un FP adaptado, que ya terminó, y lo único que me ofrecen es Jardinería en Gran Tarajal. A mi hijo no le gusta, y además no hay transporte. Yo tendría que dejar de trabajar para llevarlo, y encima a hacer algo que no quiere”, lamenta la madre.

La pregunta que lo cambia todo

El momento más duro, explica Almudena, llega cuando su hijo le pregunta qué va a pasar con sus estudios. Y ella, sin respuestas reales, tiene que ser honesta.“Él quiere estudiar, y yo tengo que decirle que no tiene opciones. ¿Cómo se lo explico? Le tengo que decir la verdad: no tienes oportunidades porque tienes una discapacidad. Es muy duro, pero es lo que pasa. Especialmente aquí, en islas menores como Fuerteventura, donde hay menos recursos y menos alternativas”, denuncia.

Sin transporte, sin orientación y sin respuesta

Actualmente, la única opción que le han ofrecido a Arazay es una Formación Profesional Adaptada en Jardinería, ubicada en otro municipio y sin transporte público disponible. La distancia obligaría a su madre a dejar su trabajo para acompañarlo a diario, algo que considera insostenible.

La familia ha presentado una reclamación ante la Consejería de Educación y, por el momento, están a la espera de respuesta. Almudena teme que sea el inicio de un largo proceso administrativo, pero no piensa rendirse.