Los sindicatos sobre el Materno Infantil de Gran Canaria: “Está en muy malas condiciones”

Los sindicatos del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria han denunciado las condiciones en las que se encuentran a día de hoy el mobiliario, fachada y plantas de hospitalización. Denuncian que llevan con el mismo material desde el año 1982, algo que “no conciben y que debe de cambiar”.

Ruymán Pérez, portavoz insular de intersindical Canarias apunta en COPE Canarias que el contraste es enorme con otras partes del hospital que son “más modernas”.

“Está en muy malas condiciones desde el año 82 y durante años nos han tenido engañados diciéndonos que cerraban plantas para remodelarlas y esto no ha sido así. Es una falta de dotación económica y obviamente se refleja en esto”, añade.

Asegura que “la denuncia ha partido por parte de los pacientes y se ve el deterioro por parte del mobiliario. Es un tema de financiación y durante años ha tenido a la sanidad hostigada. Venimos denunciando esta situación desde hace muchos años, ya que es importante también que el paciente se sienta cómodo".

Ruymán Pérez: “Las cunas que se veían en las imágenes que estaban en un estado de deterioro importante y no solo son la cunas… también los asientos, y los ascensores que no hay día en el que están averiados. Es una dinámica habitual, como por ejemplo en el centro hospitalario de Guía, que pertenece al Negrín, tiene mobiliario antiquísimo que necesita remodelación cuanto antes”.

Cunas del hospital Materno-Infantil de Gran Canaria. INTERSINDICAL CANARIAS





“LO QUE ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES SE HA REHABILITADO”

Desde el sindicato apuntan a que “lo que se encuentra en buenas condiciones es lo que se ha rehabilitado de obra nueva, que es el edificio del mar. La reforma completa del hospital Insular y el Materno se ha quedado atrás; nada más hay que ver la fachada del hospital en qué condiciones está y es lamentable”.

Ruymán Pérez destaca en COPE Canarias que “con la llegada de la pandemia se tuvo que habilitar nuevos espacios y hay que reconocer que parte de los planes de remodelación se vieron frenados; pero eso no justifica que este hospital, durante más de 15 años, no haya sufrido una remodelación al completo”.

“Incluso algo tan básico como poner aire acondicionado en las plantas de hospitalización y hoy es un día para poner de ejemplo, que, con este calor, los trabajadores y pacientes lo pasan muy mal. Es más, el personal sanitario es el que tiene que sufrir las quejas de los pacientes y también trabajar en condiciones que no son agradables”, aseveró.

“ES LAMENTABLE QUE NO HAYAN MEJORADO LAS INFRAESTRUCTURAS”

Desde el sindicato indican que no se trata de un problema de los gestores, sino que se trata del propio Gobierno, que es el que dota de financiación económica.

“Como siempre la sanidad ha estado infradotada a nivel económico, han tenido que destinar recursos para dotar de personal, pero aún así el personal es el justo para cubrir las necesidades. Entonces, es un problema de financiación y los propios gestores que están en la gerencia tienen que hacer malabares y dan la cara cuando la responsabilidad está en el Gobierno”.

Mobiliario del hospital MAterno Infantil de Gran Canaria. INTERSINDICAL CANARIAS

Ruymán Pérez: “Hay que empezar a poner nombres. Hay que seguir esperando, que la población siga esperando y emplazo a los ciudadanos que luchen por tener una sanidad digna, porque no puede ser que sigan maltratando a la sanidad como lo hacen”.

También destaca que “el usuario es el principal afectado y en consecuencia los profesionales que tienen que trabajar en esas condiciones. Es lamentable que muchas veces tengamos que sufrir muchas cosas que no quieren arreglar”.

Concluye señalando que le “parece lamentable y a mi como trabajador de complejo me duele, pero si no denunciamos estas cuestiones, no las ponemos al público, no se pueden solucionar. Seguiremos denunciando esta situación. Hay que denunciarlos siempre, a pesar de que quieran usar esa demagogia barata de que no pueden hacer daño al complejo si lo denunciamos”.