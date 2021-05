Los sindicatos de policía lamentan no poder cubrir todos los servicios el fin de semana por falta de efectivos

Iván Jiménez, portavoz del sindicato de CCOO de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria que están desbordados. “Este fin de semana se vivieron botellones, incumplimientos del uso de la mascarilla, molestias vecinales e, incluso, reyertas”.

El portavoz del sindicato insiste en que actualmente en el turno de noche se encuentran trabajando como mucho 14 personas, ya que se ha reforzado el servicio desde el Ayuntamiento con 4 agentes. “Desde que sale un operativo importante, que en la actualidad es casi todas las noches, el servicio se queda cojo”.

Iván Jiménez destaca que este fin de semana se encontraron con un número parecido de incidencias al fin de semana pasado, cuando se eliminó el estado de alarma. Sin embargo, denuncia que cada vez los botellones se descentralizan más y no se producen en los puntos que ya tenían localizados y vigilados sino en diferentes barrios de la ciudad, algo que complica aún más la labor de los profesionales.

El delegado sindical indica que los incumplidores no han disminuido con respecto a la pasada semana por lo que necesitan refuerzos para poder controlar que no se produzcan aglomeraciones ni se incumplan las normas. “Hay franjas horarias en las que no se pueden atender todos los servicios, se filtra a los que no se puede acudir o se responde 1 hora tarde”.

Iván Jiménez ha confesado que, durante el pasado sábado, en el tramo horario con más trabajo, tuvieron que dejar sin atender hasta 13 llamadas por no tener efectivos. “El servicio se queda cojo”. Destaca que “el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está haciendo recortes en seguridad. Tenemos un 60% menos de refuerzo que otros años”.

Jiménez asevera que, o se refuerza el turno de noche o “vamos muy mal”. “No paramos en todo el fin de semana, no damos abasto”.