Los puesteros de Cruz de Tejeda deberán abandonar sus establecimientos por una orden de desahucio

La mayoría de los puesteros que se encuentran en la Cruz de Tejeda, en el interior de Gran Canaria denuncian que van a aquedarse sin trabajo y que van a afectar al menos a 100 familias, productores de productos de kilómetro cero. Denuncian, que les han engañado desde la institución insular, ya que les prometieron que no iban a ser desahuciados de sus puestos de madera.

Desde el Cabildo de Gran Canaria señalan que ellos han avisado a todas las familias que deben abandonar esos puestos de venta, porque ha vencido su contrato y les han dado una alternativa: contenedores de obra para estar provisionalmente hasta que se acometan las obras.

Diego Herrera, portavoz de los trabajadores, ha señalado en COPE Gran Canaria que todavía no les han notificado dicho desahucio por la vía administrativa y que se han enterado por los medios de comunicación.

Insiste en que ellos no tienen a donde ir y que no quieren ir a esa zona provisional, en el anexo del aparcamiento del parador, y que los contenedores de obra no cumplen con ninguno de los requisitos de higiene.

Diego Herrera: “No queremos marcharnos, porque, no cumple ningún requisito higiénico. Son unos contenedores de obra para nosotros meter la mercancía. Hace calor y se nos va a echar a perder nuestros productos. Para que te hagas una idea, en esos contendenedores no podemos hacer ni un bocadillo ahí dentro”.

“La cuestión es que, ¿si estamos dentro del contenedor cómo atendemos a los clientes? Tampoco podemos poner una carpa, porque nunca nos han dejado y además, contamos con el tiempo cambiante que hay en esta zona. No lo vemos claro y nosotros vamos a abrir todos los días porque no nos han notificado nada desde el cabildo insular”, añade.

El portavoz de los puesteros: “Si nos desahucian vamos a recurrir y vamos a mantenernos ahí. Calculamos que vamos a poder estar varios años más hasta que se resuelva. Nosotros las soluciones que nos dan no son las correctas, se comprometieron a dejarnos ese espacio y si nos vamos, no vamos a volver”.

Diego Herrera asegura que no van a trasladar su negocio a esos contenedores provisionales de obra, ni tampoco se van a mover de sus puestos. “Esperemos que no desaparezcan del todo y por eso vamos a luchar, porque son ellos los que no han hecho las cosas bien. Nosotros somos un referente y somos los que movemos la economía ahí, porque llevamos unos 50 años”.

Concluye destacando que, si no les dejan volver a esos puestos que llevan tanto tiempo en esa misma ubicación, no tienen a donde ir. “Vamos a luchar por este puesto de trabajo porque no tenemos otra actividad para desarrollar nuestro trabajo. Si nos echan, nos quedamos sin nada, no solo nosotros sino las más de 100 familias que nos traen los productos de kilómetro cero: mojo casero, mermelada, los quesos etc”.