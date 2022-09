Los niños del aula enclave del CEIP Cataluña comenzarán el curso escolar en clases ordinarias

Álvaro Muñoz, es el padre de Luis, un niño de casi 3 años, que tiene reconocido un grado de discapacidad del 65% y el grado III de dependencia. Este año lo han escolarizado y acudirá al centro escolar CEIP Cataluña, un centro con un aula enclave y preferente motórico, ya que su hijo todavía no se mantiene el pie.

En COPE Gran Canaria ha denunciado que dicha aula enclave, no estará disponible para este viernes, ya que las obras para adaptarlas instalaciones en el colegio comenzaron ayer, tres días antes del inicio del curso escolar.

Álvaro Muñoz expone en redes sociales la siguiente denuncia:

“Soy padre de un niño que está a punto de cumplir 3 años que se llama Luis. Luis tiene reconocido un grado de discapacidad del 65 % y también el grado III de dependencia (gran dependencia). Luis este año ha sido escolarizado y en vista de sus necesidades especificas de apoyo educativo (NEAE) acudirá a un centro con aula enclave y preferente motórico ya que Luis no camina aún ni se sostiene de pie”, añade.

“La consejería de Educación del Gobierno de Canarias le asignó el CEIP Cataluña en Las Palmas de Gran Canaria tendrá por primera vez un aula enclave. El viernes 2 de septiembre mi mujer y yo acudimos a conocer el centro y nos recibió su directora, quien nos comentó que ni Luis ni los demás alumnos que tienen plaza en el aula en clave del centro podrán empezar el curso el día 9 de septiembre (como está previsto oficialmente en toda Canarias) ya que no se han realizado las obras necesarias en el aula”.

En el texto expone que: “Esas obras consisten en derribar un muro de pladur que divide el aula en dos para hacerla mas grande, colocar una moqueta en el suelo, una pequeña rampa en la puerta que da acceso al patio y adaptar los baños”.

“La directora nos dice que no sabe cuando se harán esas obras y que por tanto tenemos que quedar a la espera de que nos digan cuando podremos llevar a nuestro hijo al colegio. Como podrán imaginar esta situación supone un grave perjuicio no solo a los niños sino a sus familias. Resulta inadmisible que estas obras no se hayan acometido y más teniendo en cuenta que se sabía desde hace meses que tenían que realizarse y además del tiempo disponible para ello (todo el verano, con los centros desocupados). Además se trata de una obra de pequeña enjundia que sin duda se puede realizar en un breve espacio de tiempo”.

“Hay niños que precisan este tipo de centros, y en primer lugar este aula en clave ya se sabía que iba a ser creada en el colegio Cataluña; por lo tanto nos dirigimos a conocer el centro y queríamos verlos. Lamentablemente, con esa directora, la cual fue muy empática con nosotros, nos trasladó que las obras de acondicionamiento no se habían realizado, que consistía en adaptar e un baño, derribar el muro de pladur, colocar una moqueta y también crear una rampa para personas que no pueden moverse”, añade.

En COPE Gran Canaria ha destacado que finalmente, las obras se están realizando, pero que “la solución que se ha propuesto para su hijo Luis y demás compañeros es que acudan el viernes a una clase ordinaria, con sus profesores y comiencen el curso escolar”. Es decir, en una clase que no está adaptada para los alumnos con este tipo de necesidades.

Álvaro Muñoz, asegura que están a la expectativa, porque en principio el martes sería cuando la obras del aula enclave estén finalizadas. Asegura que acudirán este viernes a dicho colegio y que lo “hará porque hasta ahor ano le han dicho lo contrario”.

Concluye destacando que ellos van a esperar a ver si se agilizan las obras y su hijo pueda empezar el colegio en la clase adaptada para el y los demás niños con su mismo problema. Espera hablar con los demás padres afectados para tener ese apoyo entre ellos.