El repunte migratorio no cesa en Canarias. De hecho, Canarias sigue pidiendo al resto de comunidades autónomas que acojan a más menores migrantes no acompañados y a mayores de edad en recursos alojativos, porque están desbordados en las islas.

Hoy en nuestros micrófonos hemos hablado sobre esta situación con el vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios, Óscar Hernández. Dice que el archipiélago ha acogido a todos los migrantes que lo han necesitado en los espacios habilitados y que, de hecho, la FECAM se reúne periódicamente para tratar este asunto, sobre todo en los momentos más críticos.

Óscar Hernández, dice que el “discrepa de las palabras de Francis Candil. Creo que o no tiene la información o no ha vivido este fenómenos en los últimos 5 años. Igual tiene los datos sobre la mesa, pero está claro que no ha hablado con los alcaldes”.

Cree que “centrar la capacidad en Canarias siga ampliándose, es errar en la descripción del problema. Es una problema que se escapa de la capacidad de acogida de los propios municipios de Canarias y es algo que lo hemos dicho muchas veces: El estado no puede ponerse de perfil y mirar hacia otro lado”.

El vicepresidente primero dice que le consta que son “muchos los municipios de las islas las que hemos colaborado con este asunto. Hemos puesto los recursos que tenemos y tampoco podemos inventarnos recursos que no tenemos. Por lo tanto, afirmar alegremente que los municipio del archipiélago canario no contribuimos a lo que le pedimos al estado es inexacto”.

El 80 % de los municipios de Gran Canaria atiende a menores no acompañados

Óscar Hernández señala en nuestros micrófonos que no tiene los datos exactos sobre la mesa de cuántas plazas alojativa ha destinado Gran Canaria a los menores de edad, pero que son muchos los municipios los que acogen a los menores.

“Yo te pongo el ejemplo, nombres de ellos: Santa Lucía, Santa Brígida, Mogán, La Aldea, Agüimes, Telde, Santa María de Guía, Moya, Las Palmas de Gran Canaria... De los 21, casi el 80 % tenemos espacio designado para poder atender a los jóvenes, a los menores”, añade.

Considera que todas las localidades tienen que “disponer de espacios necesarios para poder desarrollar estas infraestructuras. Es verdad que en la FECAM se trató como un tema puntual, que podríamos haber tenido un número mayor de plazas alojativas para poder darle continuidad a estos jóvenes, seguramente el doble de las que tenemos actualmente; pero en su momento se entendió que la llegada de estos migrantes era un pico como el que ya tuvimos en el 2007”.

“Pensábamos que se iba a normalizar la situación en un futuro. Es por eso que no se han hecho inversiones pensando a medio o largo plazo, sino en ese momento puntual”, señala.

Óscar Hernández: "No tengo ninguna duda en afirmar que los municipios de Canarias estamos a la altura de ese drama humanitario y que ponemos tondos nuestros recursos para poder atenderlos dignamente".

¿Los municipios de Canarias ofrecen todas sus plazas para los menores?

También le hemos preguntado en Herrera en COPE Gran Canaria si hay municipios de Canarias que se ofrecen directamente a alojar a estos menores no acompañados en sus espacios disponibles.

Óscar Hernández, dice que está convencido de que eso ocurre, que hay esa solidaridad, pero que no hay que plantearlos como un problema, sino una posibilidad de integrar a estos jóvenes en ese tránsito hasta definitivamente se establezcan en el desarrollo de su futuro vital.

El vicepresidente primero de la FECAM: “Hay voluntad municipal para poder alojarlos en los recursos que tenemos, ya que no nos podemos inventarlos. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que no podemos hacer es destinar nuestros recursos propios, los que tenemos para otras necesidades inmediatas, para inversiones u otros espacios para ellos”.

Concluye señalando que “es verdad que tenemos limitaciones y multitud de competencias que no son propias, pero, o la desarrollamos los ayuntamientos, o no se les presta ese servicio al ciudadano. Necesitamos más recursos, no solo para esta competencia, sino para poder echar una mano en el ámbito solidario”.