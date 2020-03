La llamada de auxilio de los españoles atrapados en Tailandia

Cada vez con menos recursos, con menos dinero y cada vez con más incertidumbre. El colectivo de españoles que aún está en Tailandia intentando regresar a España lo está pasando mal, tal y como demuestra esta joven en el vídeo con el que solicita ayuda al Gobierno de España para regresar a nuestro país ante la crisis del coronavirus a nivel mundial.

Denuncia la situación que afrontan con vuelos que están siendo cancelados y con precios por pasaje muy caros. “Las compañías se están aprovechando y están poniendo los billetes a 2.000, 3.000 o 4.000 euros, por vuelos que después estan siendo cancelados, con lo cual vamos a tener que esperar un largo tiempo hasta recibir nuestro dinero y solo queremos pedir ayuda a la embajada y al gobierno".

Esta joven remarca continuamente la palabra ayuda. “Solo estamos pidiendo ayuda, no que nos paguen los billetes ni nada, estamos pidiendo por favor que como ciudadanos españoles nos repatrien a nuestra casa, nos den una facilidad para volver a nuestro hogar, con nuestras familias”.

LO QUE ESTÁ HACIENDO ESPAÑA

Recuerda cómo el gobierno de Tailandia está pidiendo a todos los turistas regresar a su país de origen. “Aquí no quieren que estemos, quieren que nos vayamos a nuestro país, pero no nos ponen facilidades para hacerlo. Lo único que cuando llamas a la embajada te dicen que hasta que no haya un vuelo a Europa, ellos no van a hacer nada”.

“Y si me quedo sin dinero porque he pagado ya 4.000 euros en billetes y ya no tengo mas, ¿qué hago?. La respuesta de la embajada es que se lo puedo pedir a un familiar. Eso no creo que sea la respuesta de la embajada a un ciudadano de su país. Somos de los pocos ciudadanos europeos, los españoles, que estamos estancados en Tailandia”.

LO QUE ESTÁN HACIENDO OTROS PAÍSES

Esta joven señala que ciudadanos de Francia estan siendo repatriados, recibiendo por correo electrónico tickets de vuelos de vuelta, al igual que los holandeses. “Los alemanes tenían incluso a personas de la embajada asesorándoles en el aeropuerto. Nosotros lo único que recibimos como respuesta es que, si nuestro vuelo está cancelado hay que comprar otro”.

Alerta además de que se quedan sin opciones. “Vivir aquí confinados tampoco es tan barato, nos estamos quedando sin recursos, sin dinero y lo único que pedimos es que el Estado español haga algo con sus ciudadanos, que nos dé una respuesta, que nos ayude a encontrar un vuelo a casa, lo único que pedimos, por favor, que se nos escuche, que seguimos siendo europeos, que queremos ser europeos pero hay que demostrarlo”. Termina señalando que con el mensaje solo quiere pedir ayuda al Estado para que les ayude a regresar a casa.