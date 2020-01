Las razones por las que Canarias se ha convertido en el plató de rodaje de Hollywood

En los últimos cinco años, son muchas las producciones cinematográficas de Hollywood que se han filmado en Canarias. Las islas están viviendo una edad de oro en este ámbito y son varios los factores que influyen para que el archipiélago se haya convertido en un todo un plató de cine, cada vez más conocido en el sector audiovisual.

Fast and Furious 6, Han Solo, Rambo, Wonder Woman, Éxodus, Furia de Titanes o Ira de Titanes, son solo algunas de las grandes superoducciones rodadas aquí. En 2018, Canarias acogió hasta 71 proyectos, generando un impacto económico de 60 millones de euros y la creación de 2.000 puestos de trabajo. No solamente películas, también series como The Witcher, de Netflix, o spots publicitarios, que son particularmente rentables.

El rodaje de películas tiene múltiples beneficios. De forma paralela a la llegada de los equipos de rodaje, ha florecido un sector que se dedica a su apoyo logístico, brindándoles todo tipo de servicios. Camerinos, catering, suministro eléctrico autónomo, servicios o búsqueda de localizaciones, son algunas de las principales peticiones.

También repercute de forma positiva en la promoción del destino turístico. Especialmente por la llegada de los actores internacionales que vienen y que ponen a Canarias en el centro de atención mediatica, por el interés que despiertan estos personajes. Es el caso de Angelina Jolie, Brad Pitt o Gal Gadot, entre otros muchos.

VENTAJAS FISCALES

No cabe duda de que el clima y también la variedad de paisajes favorecen la llegada de producciones no solamente nacionales, sino también internacionales, pero si queremos comprender el éxito de las islas en este ámbito, sin duda hay que mencionar las ventajas fiscales que se pusieron en marcha en 2015 y que han influido de forma decisiva para promover la llegada de nuevos proyectos.

Los rodajes internacionales se benefician de una deducción del 40% en gasto elegible en territorio canario, para lo cual deberá alcanzarse una cuantía de 1 millón de euros, salvo en el caso de la animación y la postproducción en las que la deducción se aplica a partir de los 200.000 euros.

En el caso de las producciones nacionales, la deducción en este caso se sitúa en el 45% sobre el primer millón de euros y del 40% de ahí en adelante. Este incentivo está limitado a una deducción máxima de 5,4 millones de euros.

Estos son beneficios fiscales especificos para el sector audiovisual, pero estas empresas también pueden acogerse a otras medidas diseñadas para favorecer la actividad empresarial en las islas y que son aplicables a todos los ambitos. Este tipo de ayudas generales están vinculadas a la RIC, la Reserva para Inversiones en Canarias, y a una deducción que puede llegar al 75% en el caso de aquellas actividades calificadas como Investigación y Desarrollo, directamente ejecutadas en Canarias.

EL FUTURO DEL SECTOR

Sin embargo, queda mucho por hacer, estamos ante una industria incipiente que necesita una apuesta clara por parte de nuestras administraciones y nuestro sector empresarial tradicional para que pueda consolidarse.

En este sentido, cabe destacar proyectos de presente y futuro como los primeros platós de cine del archipiélago que se están construyendo en Gran Canaria por parte del Cabildo, o productoras locales como Macaronesia Films, que se han convertido en auténticos referentes nacionales e internacionales en la atracción de proyectos al achipiélago.

A su vez, el Gobierno de Canarias ha recuperado las ayudas a la producción audiovisual local, que junto con las ayudas que dan los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife, se espera que se conviertan en un verdadero detonador del desarrollo de producción cinematográfica propia en el archipiélago.

En definitiva, Canarias tiene una gran oportunidad para impulsar un nuevo sector económico rentable y con innumerables sinergias con nuestros sectores tradicionales, sin embargo, su incipiente desarrollo, hace que nos encontremos ante un sector en fase de consolidación en el que todavía queda mucho por construir