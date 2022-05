Las matronas del hospital Materno Infantil de Gran Canaria aseguran que no hay el personal mínimo

Representantes de las matronas del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria (CHUIMI) han trasladado este viernes al Diputado del Común, Rafael Yanes, y el adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, que el servicio "no cumple con el mínimo de personal necesario" para la atención de los pacientes y denunciaron la falta de especialistas en los hospitales.

En un encuentro, las representantes de las matronas han asegurado que es necesario un mínimo de 11 matronas por turno en el servicio urgente, "algo que no se cumple casi nunca", según ha informado la Diputación del Común en nota de prensa.

Además han expuesto que la mayor parte del personal de enfermería "es generalista y no dispone de la especialidad", sin embargo entienden que "es esencial que el personal que presta servicios en las plantas de obstetricia sean matronas. No resulta admisible que se adscriba personal sin especialización".

Por último, han mostrado su pesar por la "desconsideración del Servicio al no ofrecerles guardias extras con las que poder suplir la falta de personal", afirmando que la "única rama de enfermería a la que no se le ofrece guardias extras es a las matronas", de tal forma que "no" les dan opción para cubrir la "carencia de personal", siendo la "única solución" llamarles en sus días de descanso.

Ante ello, el Diputado del Común se ha comprometido a contactar con la Consejería de Sanidad para abordar esta problemática y conocer las motivaciones por las que no se aumenta el número de matronas que atienda a los pacientes en el Materno Infantil de Gran Canaria.