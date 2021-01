Lanzarote y La Graciosa a nivel 4 a partir del sábado

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha avanzado hoy tras el Consejo de Gobierno de hoy, que la isla de Lanzarote y la Graciosa subirán a partir de las 0:00 horas del sábado a nivel 4, debido a la altísima incidencia de la isla que el consejero ha calificado de “gravísima.”



Poco se sabe de las nuevas restricciones que sufrirá la isla, pero el consejero ha avanzado que el plan del gobierno de Canarias es que se limita los encuentros sociales a dos personas, además dictará nuevas normas que afectan a la economía “se trata de que a las 6 de la tarde no haya nada que hacer" por lo que se prevé que se cierre toda actividad no esencial a partir de esta hora. No es de un confinamiento, ni un adelanto del horario del toque de queda. Mañana el consejero de Sanidad del Gobierno Canarias, Blas Trujillo ha convocado una rueda de prensa en Lanzarote donde se conocerá más detalles de las limitaciones que serán más coercitivas.



La incidencia de casos acumulados durante los últimos catorce días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 698,7 casos, mientras que la incidencia a siete días está en 361,2 casos.



Durante las últimas 24 horas la isla contabiliza 77 contagios más con 948 casos activos, además hay que sumar el fallecimiento de una mujer de 38 años, Sanidad aclara que de los fallecidos en Lanzarote ya había informados anteriormente, pero se incorporaron ahora a la estadística, de modo que el número total de muertos en la isla desde el comienzo de la pandemia es de 13.