José Antonio Benítez, el párroco que ayuda a los familiares de inmigrantes a localizar a los desaparecidos

José Antonio Benítez, miembro del Secretariado diocesano de migraciones de Las Palmas y párroco, ha contado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria la labor que lleva a cabo este servicio desde el mes de octubre. “Nosotros llevamos a cabo la búsqueda de inmigrantes que están desaparecidos y que las familias intentan localizar, así como el acompañamiento a los seres queridos”, afirma.

José Antonio Benítez ha lamentado que, en la mayoría de ocasiones, el desenlace no es esperanzador, ya que según datos de Caminando Fronteras, el pasado año 2.000 inmigrantes fallecieron en el mar en su ruta hacia Canarias.“Cuando no los localizamos significa que han perecido en el mar. Yo no me atrevo a decir a sus familiares que han fallecido”, confiesa.

Una de las búsquedas que ha realizado el Secretariado más recientemente es la de una mujer que se encontraba en una patera que volcó y llegó a Tenerife. Se trata de una mujer embarazada de 6 meses y a la que la familia no había conseguido localizar.“La familia nos contaba que no se había puesto en contacto con ellos cuando ya debería haber llegado”.Fue entonces cuando José Antonio Benítez y otros miembros del Secretariado se pusieron manos a la obra para localizar a la mujer hablando con organizaciones de Gran Canaria y Tenerife.

“En pocas realidades podemos decir que los encontramos. En este caso, es de las historias que más o menos acaba bien”. Y es que la mujer sobrevivió y no había llamado a sus familiares porque llegó en estado crítico. Aunque perdió el bebé que esperaba, estaba embarazada de 6 meses.

Desde el Secretariado se han puesto manos a la obra con esta ardua labor que llevan a cabo ante la inacción del Gobierno. “Hacemos lo que podemos”. Según el párroco, los Estado se comprometieron en el Pacto Mundial de la Inmigración a dar información sobre los desaparecidos, algo que no está cumpliendo. “Nosotros intentamos dar luz a las familias. Lo que falla es la voluntad de hacer las cosas bien por parte del Estado”.

Por ello, está tratando de crear una oficina de búsquedas para aquellos familiares de inmigrantes que acuden a pedirles ayuda. “Nadie está preparado para vivir con la experiencia día a día de tener a un familiar desaparecido, es un duelo que no está cerrado”.