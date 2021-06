Inyectaban botox y ácido hialurónico sin tener licencia en un centro de belleza de Gran Canaria

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa María de Guía, en el marco de la operación RIMMEL, ha investigado el pasado día 23 de junio de 2021 a dos mujeres de 29 y 55 años de edad respectivamente, como presunta autora y cómplice de un delito de intrusismo profesional al inyectar bajo la piel Toxina botulínica (botox), ácido hialurónico o la aplicación de hilos tensores para hacer un efecto lifting, sin tener capacitación ni título habilitante, en un centro de belleza ubicado en el municipio de la Aldea de San Nicolás.

LA INVESTIGACIÓN COMIENZA A RAÍZ DE DOS DENUNCIAS

Esta investigación se inició a raiz de dos denuncias anónimas presentadas en colegio oficial de médicos de Las Palmas en las que comunicaban la práctica médica de inyección de Botox y de Ácido Hialurónico sin la debida titulación Médica. En este tipo de casos la doctrina jurisprudencial respecto a la medicina estética corresponde al Médico planificar y aplicar tratamiento quirúrgicos o no quirúrgicos, para mejora estética corporal, facial o capilar en las unidades asistenciales de medicina estética y cirugía estética, por lo que las infiltraciones faciales y corporales (tóxina botulínica, ac.hialurónico, vitaminas, plasma rico en plaquetas, etc), no puede ser objeto de aplicación por ningún profesional sin previa actuación Médica.

Tras realizar las actuaciones policiales pertinentes y comprobar la veracidad de los datos aportados, el ETPJ de Santa María de Guía pudo contrastar como la regente de ese establecimiento, presentándose como médico, realizaba el tratamiento de inyectar bajo la piel la Toxina botulínica (Botox), ácido hialurónico o hilo tensores para conseguir un efecto lifting, siendo incluso identificada en la misma como Doctora.

Esas mismas comprobaciones se realizaron tras el análisis de una serie de anuncios con fotografías de personas que supuestamente se habían realizado los mencionados tratamientos de belleza de ese tipo invasivo, con sus resultados finales, hechos que motivaron la solicitud de entrada y registro con la correspondiente autorización judicial en el centro de belleza donde presuntamente se estaban llevando a cabo los hechos ilícitos.

SE HACE UIN REGISTRO Y SE INCAUTA EL MATERIAL

El pasado 24 de junio la Guardia Civil procedió a realizar una entrada y registro del establecimiento, en el que intervinieron diversos viales sin usar u otros ya usados de sustancias indeterminadas de uso médico, un envase vacío de cartón de 50 unidades por vial de polvo para solución inyectable de toxina botulínica tipo A y numerosas agujas y jeringas hipodérmicas usadas normalmente para la aplicación de los tratamientos estéticos mencionados.

Además, los agentes comprobaron el grado de implicación en los hechos ya que la presunta autora llevaba a cabo la aplicación de los tratamientos con la participación de la cooperadora necesaria, al ser la gerente del salón de belleza que facilitaba información sobre los tratamientos que aplicaban en el establecimiento la supuesta Doctora.

Por todo ello se procedió a la incautación del material necesario para la aplicación de los tratamientos y de numerosas evidencias relacionadas con la comisión del presunto delito, quedando todo ello en unión de las investigadas a disposición de la autoridad judicial de Santa María de Guía encargada de la causa.