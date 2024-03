Afectados por el COVID persistente: "El médico no nos cree"

En medio de la batalla contra la pandemia global del COVID-19, emerge un fenómeno alarmante y enigmático: el COVID persistente. Conocido también como síndrome post-COVID o "long COVID", este trastorno deja a su paso una estela de síntomas debilitantes que persisten mucho después de que el virus haya abandonado el cuerpo.

Desde fatiga extrema, dificultades respiratorias y dolores musculares hasta problemas cognitivos y trastornos del sueño, los afectados por el COVID persistente enfrentan un desafío continuo para recuperar su salud y calidad de vida. A medida que la comunidad médica y científica se adentra en el estudio de este síndrome, se enfrenta a la complejidad de sus causas y tratamientos.

"El principal problema es que no nos creen"

Es lo que nos ha contado la presidenta de la Asociación Canaria de COVID Persistente, Inmaculada Pérez del Toro quien relató en Herrera en COPE Gran Canaria las principales barreras con las que se encuentran los pacientes de esta patología, una de ellas es la credibilidad; "nos siguen llegando casos de afectados que se quejan de que su médico no la cree porque, sí tenemos ese crédito entre los pacientes, porque la sufrimos, pero no en los doctores porque al no haber formación, no existe conocimiento”.

Espera que con la implicación de todas las autoridades esto quede como un mal sueño del pasado, ”necesitamos mucha investigación para que se logren tratamientos y que puedan dar respuesta a todos los síntomas que tenemos.” La también sanitaria, asegura que es paso importante y necesaria la unidad multidisciplinar del COVID persistente en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín a su juicio es un “avance importante” porque permite una atención de forma integral y coordinada entre los diferentes niveles asistenciales; atención primaria y atención hospitalaria.

"Estimamos que en Canarias hay unas 60.000 personas con esta patología"

Esta unidad polivalente dispondrá de ocho profesionales; dos internistas, dos neurólogos, dos neumólogos, un rehabilitador y una enfermera que permitirá mejorar el protocolo de derivación y la habilitación de códigos para identificar la enfermedad así como corregir el infradiagnóstico, En Canarias están diagnosticados unos 3.000 pacientes, pero hay evidencias científicas que demuestran que la COVID persistente, afecta al 10 % de los infectados, según este índice en Canarias podrían existir unas 44.000 personas con la patología, pero según advierte la presidenta de la asociación “sabemos que hay cerca de 60.000 casos”, por lo que insiste en “más formación de los profesionales, para que estas personas no se queden en la atención primaria.”

Las investigaciones sugieren que el COVID persistente podría estar relacionado con una respuesta inmunitaria desregulada, inflamación crónica o daño orgánico residual. Sin embargo, la falta de comprensión completa sobre su naturaleza ha dificultado el desarrollo de terapias efectivas.

Para los pacientes afectados, el camino hacia la recuperación es arduo y a menudo incierto. Muchos se encuentran luchando contra síntomas incapacitantes que afectan su capacidad para trabajar, socializar e incluso realizar actividades cotidianas simples.

La atención médica multidisciplinaria, que incluye rehabilitación física, apoyo psicológico y manejo sintomático, se ha convertido en un pilar fundamental en la gestión del COVID persistente. A medida que la comunidad global se esfuerza por contener la propagación del virus, el COVID persistente sirve como un recordatorio impactante de los efectos duraderos y multifacéticos de la enfermedad.

Con el tiempo, se espera que la investigación y la colaboración internacional arrojen luz sobre este complejo síndrome, ofreciendo esperanza a aquellos que continúan luchando en su sombra.