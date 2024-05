Un incendio en un restaurante en Gran Canaria provoca un 'sinpa' en 15 mesas

Este domingo, el restaurante 'Guanchiche el Manicomio' en San Mateo, un municipio de las medianías de Gran Canaria, vivió una situación muy incómoda. 15 mesas se iban sin pagar tras un pequeño incendio en la cocina.

Allí estaba Elvira Moreno celebrando el 23 cumpleaños de su hija mayor junto a toda su familia. Debido a que la cocina está dentro del establecimiento y a la vista de todos los comensales, Elvira relata que pudieron ver una llamarada, algo normal en los establecimientos que ofrecen parrilladas.

En COPE Gran Canaria, nos cuenta que su marido, que se dedica a la hostelería, le dijo que era algo normal que provoca la propia grasa. “De hecho, justo en el momento que estábamos terminando con el postre, sentimos unos gritos que decían: ¡fuego, fuego!”



A pesar de lo aparatoso que podría sonar, Elvira asegura que ella no veía ni humo ni fuego. “Como no vi nada, pero había revuelo, le dije a mi marido que cogiera a la niña y que saliera del local mientras nosotros nos quedábamos recogiendo las cosas”.

Poco después del pequeño incidente se personaba en el lugar la Guardia Civil, los bomberos y por último la ambulancia para comprobar cuál era la situación.

“Después de esto nos aseguraron que no había peligro y que no estábamos en riesgo. Es por eso, que los trabajadores nos explicaron que aquellos que quisieran finalizar el servicio podríamos hacerlo. En ese momento fueron muchos los que decidieron irse, pero sin pagar la cuenta, en total 15 mesas”, añade.

Una situación que a Elvira le pareció lamentable. En su caso, decidieron volver a entrar al restaurante a pagar. Ella explica que una vez dentro acompañó a su hijo menor al servicio y “todo estaba genial, como si no hubiera pasado absolutamente nada. La gente comiendo tranquilamente, el personal muy amable dando las gracias a las personas que habían pagado y a las que estaban comiendo”

No entiende como hay gente que no abona dinero por el servicio recibido y expone que a ellos en ningún momento se les ocurrió no pagar lo consumido.

El restaurante lanza un comunicado con lo ocurrido

Desde el restaurante 'Guachinche El Manicomio' se han pronunciado al respecto. Lo han hecho a través de sus redes sociales lanzando un comunicado en el que explicaban lo sucedido: “Hoy domingo se nos ha incendiado la extracción de la parrilla, la cual lleva 5 meses puesta, es decir, cambiamos todo el tubo y limpiamos a fondo toda la basura que había”.

“A todas aquellas personas que volvieron y pagaron dicen que “les estarán eternamente agradecidos. Nos quedamos con toda esa gente que sale locamente y feliz y con ese 10% de la población que aún es honrada y sabe el esfuerzo que hay detrás de cada detalle”.