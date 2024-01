La iglesia de Arucas cambia su organización parroquial para que convivan la oración y el turismo

La iglesia de Arucas ha cambiado su organización parroquial, para que puedan convivir la oración y la visita turística. Desde hace una semana los visitantes que no vayan a rezar, sino que quieran ver la Iglesia por dentro, tendrán que dar una aportación de cinco euros. El objetivo no es un fin recaudatorio, es para emplearlo en la mejora, la reforma y rehabilitación de toda la infraestructura.



En Herrera en COPE Canarias ha estado el párroco Venerando Novelle, quien apunta que la decisión no es "cobrar al que nos visite, sino que den una aportación o donativo para la conservación del patrimonio de la iglesia. La decisión es reorganizar la entrada parroquial, en el sentido de que antes no había una zona de convivencia, entre los que entraban para orar y los visitantes que entraban a ver la iglesia".

Vidrieras. Ayuntamiento de Arucas.

"La capilla se ha acondicionado, nuevo espacio que los parroquianos han vuelto a descubrir y valorar, porque es un espacio que tienen sin la molestia de los visitantes o turistas; y aquellos que quieran disfrutar del patrimonio que la tengan con la consciencia de colaborar en cuidar o ayudar a cuidarlo. Por eso decimos que no es un cobro, es un donativo o una aportación", añade.

La cantidad que han escogido es de cinco euros y aseguran que en esta primera semana desde que implantaron la medida "no ha supuesto ningún problema para los turistas. Es más, están contentos de poder aportar para su conservación y cuidado".

"Con esta acción empezamos hace una semana y es algo normal para los turistas, porque no hacen ninguna polémica, ni cuestionamiento, ni pregunta sobre hacer esa aportación. Lo hacen contentos porque colaboran en la conservación del patrimonio", añade el párroco.

"La gente solo ve un 40 % de lo que tiene la iglesia"

El párroco insiste en que esta medida se toma a raíz de que quieren conservar, restaurar y rehabilitar nuevos espacios que ahora no están visibles. "Lo que la gente visita de la Iglesia de Arucas es un 40 %. El resto no está preparada para la visita y está oculta. Lo que queremos ahora es sacar a relucir nuevas zonas para que sea visitable y para que todos veamos el patrimonio que a día de hoy no está expuesto".

Venerando Novelle destaca que con esta recaudación podremos ver nuevos espacios como por ejemplo toda la zona del triforio. "Se trata de la segunda planta, que es la que recorre toda la zona de las vidrieras que tenemos nuestra iglesia, es la única iglesia en nuestra isla en las que tú puedes visitar las vidrieras y verlas cara a cara. Hay zonas que las vidrieras te rodean, podrás contemplarlas y ver los detalles. Son de gran calidad, de una casa francesa de gran prestigio de esa época y son las que también tienen en Teror y Valleseco".

Vidrieras. Ayuntamiento de Arucas.





Aparte de la zona del triforio, quieren rehabilitar y acondicionar la torre grande de la iglesia y las salas de piedra que no están acabadas, que habría que finalizar las obras, así como galerías que hay en el sótano. "Por eso decía que lo que visita la gente es el 40 %, por eso pretendemos recuperar distintas zonas y salas que no conocen".

El párroco indica que por eso han decidido que los que la visitan deben dar una pequeña aportación y que se trata de "una oportunidad para ellos de autofinanciarse, porque no podemos pretender vivir solo de las subvenciones o del Estado".

Cree que estas donaciones van a dar la posibilidad de que "podamos poner nuestro granito de arena a nuestros antepasados que hicieron esta maravilla de edificio, para que nosotros lo disfrutamos. Nosotros tenemos ahora la responsabilidad de cuidarlo, de mantenerlo y de mejorarlo; y lo podemos hacer con un pequeño donativo para que las futuras generaciones lo puedan también conocer y saber cuál es su identidad".