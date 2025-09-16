Hidalgo advierte que sin la nueva GC-5 los atascos en la isla seguirán siendo inevitables

El consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha reconocido que los atascos diarios en la GC-1 y la GC-3 “no tienen una varita mágica” para desaparecer, ya que por estas vías circulan cada hora más de 100.000 vehículos. “Cuando la capacidad de la carretera se satura, las retenciones son inevitables”, señaló en una entrevista en Herrera en COPE Gran Canaria.

Hidalgo apuntó que la gran solución estructural pasa por la nueva autopista GC-5, actualmente en redacción por parte del Gobierno de Canarias. Esta vía, también llamada tangencial, conectaría la circunvalación con Telde y permitiría descargar tanto la GC-1 como la GC-3. “Es una obra de enorme envergadura, pero mientras no se ejecute, seguiremos viendo atascos cada mañana”, advirtió.

Retenciones y alternativas parciales

El consejero recordó que, aunque un accidente puede provocar colapso en cualquier momento, se están tomando medidas puntuales para mejorar la fluidez. Entre ellas, un proyecto para desdoblar carriles y mejorar los accesos en la zona de Siete Palmas y Los Alisios, donde el tráfico sigue creciendo.

En cuanto a la GC-1, Hidalgo destacó que tras el cierre del acceso antiguo a La Pardilla se ha ganado un carril adicional, lo que ha reducido en un 74% la siniestralidad en ese tramo. Sin embargo, reconoció la presión vecinal para recuperar la conexión: “Si antes de fin de año no está licitada la obra del nuevo enlace, volveremos a abrir el acceso antiguo, aunque suponga más retenciones”.

El tren, la otra gran apuesta

Más allá de la GC-5, el consejero subrayó que la solución de fondo pasa por el tren de Gran Canaria, proyecto que, según dijo, “va mucho más avanzado que la tangencial” y debería convertirse en la gran alternativa de transporte para reducir la dependencia del coche.

“Mientras tanto, seguiremos conviviendo con atascos, porque hoy por hoy, con este volumen de vehículos, es imposible eliminarlos”, concluyó.