Hermanas Oblatas advierte de que las redes de trata de blancas operan en barrios marginales

En Canarias, se estima que unas 200 mujeres están en riesgo de trata de blancas, según los datos oficiales, aunque en el archipiélago los datos de explotación sexual han bajado en los últimos años, pasando de 13 en 2018 a 4 en 2021, en 2023 se ha registrado un repunte importante, esta lacra sigue siendo una de los problemas sociales que más preocupa a las instituciones de las islas

La coordinadora del programa Daniela de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, Yanira Santana, advierte de que la en el último año se ha visto un repunte, en cuanto a los motivos destaca la situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres afectadas por la dificultad de conseguir una vivienda y un futuro labora, advierte que muchas de estas mujeres que son explotadas sexualmente llegan a nuestra comunidad de diferentes países latinoamericana: “normalmente siempre se ha visto una víctima de la trata de blancas aquellas mujeres que venían de Nigeria, pero ahora vemos que el perfil predominante es de origen colombiano.”

Santana alerta de que en Canarias las mafias que operan para captar a estas mujeres: “uno de los condicionantes es la inmigración irregular, mujeres que llegan en pateras o cayucos que son interceptadas por las mafias con el objetivo de captarlas para la explotación sexual.”

En cuanto al perfil, la coordinadora asegura que “es muy cambiante, en año anteriores, la media de edad era de 35 o 40 años, este año son más jóvenes, se trata de chicas que salen de la tutela institucional y caen en manos de las mafias que incluso intentan captar a chicas en barrios con deterioro social.”

En cuanto al modus operandi, Santana advierte del engaño al que son sometidas estas mujeres: “a través de un familiar; tío, primo... les ofertan un puesto de trabajo en otro país, por ejemplo; España y cuando llegan no se dedican a los que les habían dicho, no residen donde les dieron y al contraer una deuda porque ellas no tienen recursos, deben pagarlo y esto genera una situación de coacción y amenazas, al final viven con otras mujeres confinadas y en una situación de insalubridad.”





En cuanto a la posibilidad de abolir la prostitución, advierte de que su asociación no se prenuncia al respecto, pero sí admite la necesidad de ampliar “las ayudas sociales y solución habitacional y entrada al mercado laboral para que tenga una alternativa de vida y no caigan en las redes.”

Santana explica que el proyecto Daniela lanza proyectos de formación y sensibilización a demanda de otros colectivos: “vamos donde nos solicitan el servicio y formamos en materia de sensibilización, es una puesta de valor porque supone un cambio con la realidad, le damos eco y formamos a todo el personal para que el trato a estas mujeres sea el más adecuado y real posible.”

En cuanto a los programas que lanza. Activos proyectos de formación y sensibilización y a demanda de otros colectivos, vamos donde nos solicitan el servicio en materia de sensibilización es una puesta de valor porque supone un cambio con la realidad, dándole eco y formando a todo el personal para que el trato que pueda recibir sea el más adecuado y el más real

Además, pide a la institucional más implicación: “su papel es que estas mujeres tengan alternativas de vida, las instituciones deben ser germen de cambio en la sociedad y en unión con los agentes judiciales y sanitarios, deben hacer un buen trabajo, sobre todo en materia de identificación, donde también se les perciba y romper la cadena de las redes.”









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado