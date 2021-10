La Guardia Civil advierte: "Compartir una foto en redes puede implicar perder su control"

Ante un nuevo caso de extorsión sexual investigado en Lanzarote, por el que se ha detenido a un joven de 19 años, la Guardia Civil recalca a la población en general y a responsables de menores en particular que compartir una fotografía en redes sociales puede implicar perder el control sobre ella.



De esta forma ha vuelto a insistir el instituto armado en un comunicado del peligro al cual se exponen los menores por "un mal manejo de internet y las redes sociales, donde la norma básica siempre debe ser no contactar con extraños ni enviar fotografías de tono sexual".



No acceder a chantajes y, en caso de sufrirlos avisar inmediatamente a un adulto responsable para que lo denuncie ante la Guardia Civil, no compartir información propia ni de otras personas ni fotos comprometedoras y tener en cuenta que hacerlo te puede comprometer en un futuro, ya que pueden ser interceptadas por terceras personas con la pérdida del teléfono móvil, son algunas de las normas difundidas este martes por la Guardia Civil.



A ellas ha sumado la necesidad de alertar a un adulto, de tener conocimiento de ello, de que una persona puede estar sufriendo este tipo de extorsión o que sus imágenes están circulando por la red sin su conocimiento.



En esta ocasión, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Costa Teguise ha detenido a una persona de 19 años residente en Lanzarote como presunto autor de un delito de "sexting" y otro de coacciones.



La investigación se inició después de conocer que una menor había sido amenazada por dos usuarios de una red social con subir fotos suyas íntimas a internet si no le daban una cantidad exacta de dinero.



La investigación abierta permitió comprobar, "no solo que ambos perfiles coincidían con el presunto autor de los hechos, sino que esta misma persona también había sido investigada recientemente porque había empleado el mismo tipo de amenaza con otra chica, a quien solicitó las claves de las tarjetas de crédito de sus padres", detalla el instituto armado en su nota.



Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Arrecife en funciones de guardia.