Gran Canaria reconoce a 19 figuras como "ejemplo y guía" para la isla

Diecinueve hombres y mujeres de Gran Canaria han subido esta noche al escenario del Auditorio Alfredo Kraus, unidos todo ellos por su carácter de referentes en el los ámbitos social, cultural, económico, científico y deportivo, por y para su tierra.



El acto de Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria celebra el 109 aniversario de la corporación, reconociendo en esta ocasión a 19 personas que son "ejemplo y guía" para la isla, como ha señalado el presidente, Antonio Morales.



El músico Eduardo 'Teddy' Bautista, nuevo Hijo Predilecto de Gran Canaria y un "viejo rockero" como se ha definido en su intervención, ha sido la voz de todos ellos, una posición "muy difícil" desde la que ha pedido a quienes representa que perseveren, porque es la mejor manera de construir "una sociedad civil más justa y solidaria con sus respectivas trayectorias".



Ha agradecido no solo el reconocimiento en su nombre y en el de sus compañeros de escenario, sino que ha celebrado la posibilidad de abrir "un nuevo vínculo con la isla", que "ha sido el faro de nuestras vidas".



Gracias al Cabildo de Gran Canaria por "ayudarnos a luchar por un mundo mejor para nuestros descendientes", ha expresado.



En su intervención ha confesado la emoción de compartir premio con Lola de la Fé, Carmen Laforet y Eugenio Padorno y la "potencia de paz, tan necesaria hoy", desde el lenguaje universal de la música de Dania Dévora.



Ha valorado y agradecido "la capacidad de divulgación visual que mantiene Alfredo Ayala" y "el empuje joven" del director del grupo Los Gofiones, Víctor Batista.



Sobre la desaparecida actriz Isabel Torres, honrada esta noche con el Can de las Artes a título póstumo, ha resaltado que "nació para luchar y una de sus mayores ilusiones fue llegar a este día", porque uno de sus éxitos como intérprete fue hacer de la vida una obra de arte", como lo definió Néstor Martín-Fernández de la Torre.



Bautista ha recordado a su vez la "labor concienzuda y tenaz" de José Miguel Pérez, la Asociación de Turismo Activo y el "inconfundible" Antonio Santana, que ha definido como "una de las figuras canarias más famosas en Escandinavia".



La "solidaridad, la hospitalidad y el esfuerzo para dinamizar la sociedad isleña" tienen gracias a Mojo de Caña, Hestia y la Asociación de la Casa de los Pueblos, un "distinguido papel" en la vida de la isla, mientras en el ámbito económico y comercial la Asociación Zona Triana, muestra la valía del "histórico centro comercial" grancanario.



No le han faltado palabras para la empresa Operaciones Portuarias, la "puerta de entrada" para lo que necesitan los isleños, y para quienes crean cada día la "gran historia deportiva" de la isla, representada por el Club Voleibol Gran Canaria, ejemplo de "esfuerzo personal y colectivo".



Para Bautista, la científica Direna Alonso y el cirujano Norberto Santana, son "la señal de esperanza, la entrega a la humanidad, los motivos, el diagnóstico y la cura", así como una muestra de que la isla puede un "referente en la investigación y la ciencia".



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha mostrado su "más sincera enhorabuena y agradecimiento" a los premiados, entre los que destacan como nuevos Hijos Predilectos de Gran Canaria el expresidente del Cabildo José Miguel Pérez García; la periodista y escritora María Dolores de la Fe Bonilla a título póstumo; y el músico y compositor Eduardo Bautista García (Teddy Bautista), portavoz de los premiados.



También ha expresado su agradecimiento a quienes "venidos de otros lugares para unir su vida, su creatividad y su vocación a la isla" como los nuevos Hijos Adoptivos, títulos que han recaído en la escritora catalana Carmen Laforet Díaz a título póstumo y en el poeta barcelonés Eugenio Padorno Navarro.



En el capítulo de distinciones, los Can de Gran Canaria de Artes han sido para la actriz recientemente fallecida Isabel Torres; para la productora Dania Dévora; mientras la científica e investigadora del cáncer Direna Alonso Curbelo y el cirujano torácico Norberto Santana han recibido el Can de las Ciencias.



A su vez, los Roque Nublo de Gran Canaria se han otorgado a la Asociación Mojo de Caña y la Asociación de Teatro Social Hestia, en el ámbito social; a Operaciones Portuarias Canarias (OPCSA) y a la Asociación de Empresarios Zona Triana, en el económico; al Club Voleibol JAV Olímpico (CV Voleibol Urbaser), en el deportivo; al realizador y productor televisivo Alfredo Ayala Ortega y al director del grupo Los Gofiones, Víctor Batista, en el folclórico; a la Asociación Turismo Activo y al primer presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Gran Canaria, Antonio Santana Miranda, en el turístico; y a la Asociación Social Casa de los Pueblos en Canarias, en el de solidaridad internacional.



Ellos y ellas "engrandecen la isla y motivan para seguir en la brega" por su trayectoria, que representa "lo mejor de los valores cívicos", ha explicado el presidente insular. "Son ejemplo", ha resaltado, porque "han construido un modelo de sociedad que defender, sumando esfuerzos públicos y privados, y los de una ciudadanía comprometida y de las instituciones públicas".



Este 109 aniversario del Cabildo llega en un momento "difícil" pero también "de reencuentro, de recuperación, de resistencia y, por tanto, de esperanza", cuando es más importante que nunca "la determinación por salir juntos de la incertidumbre", ha añadido Morales.



Marcados por una nueva guerra en Europa, la firme e "inequívoca solidaridad con el pueblo de Ucrania" y por una crisis sanitaria, este "contexto de inquietud e inestabilidad" hace que "cobren aún más importancia si cabe la aportación de los 19 galardonados", ha recalcado.



Los premiados son "referencias concretas y personales que nos orientan en la dirección en la que debemos transitar" y que contribuyen a "construir una sociedad próspera, una comunidad más fuerte y libre" en Gran Canaria, ha dicho.