El Gobierno canario relaja aforos y comienza a pensar en "carnavales seguros"

El Gobierno de Canarias ha elevado los aforos autorizados en espacios al aire libre y locales cerrados hasta el 100 % en algunos casos en vista de la mejora de los indicadores de la pandemia en las islas y se ha declarado dispuesto a trabajar con los ayuntamientos en cómo organizar "unas fiestas de Navidad y unos carnavales seguros".



En concreto, el Ejecutivo ha decidido que en las islas en fase 1 o 2 (todas, en este momento) el aforo autorizado en espacios cerrados sea del 80 %, con la condición de los asistentes estén sentados, mientras que en espacios abiertos se permitirá un 100 % de capacidad, que bajaría al 90 % si las personas presentes están de pie o pueden comer o beber en ese acto.



Son las medidas que ha adelantado el viceconsejero de la Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, al término del Consejo de Gobierno de este viernes, convencido de que la semana próxima todas las islas estarán ya en nivel 1 (semáforo verde), porque los indicadores de Fuerteventura (hoy en nivel 2, naranja) están mejorando muy rápidamente, ha subrayado.



"Los buenos datos epidemiológicos permiten al Gobierno ir adoptando decisiones que modulan o facilitan las restricciones existentes en la actualidad", ha señalado el viceonsejero, que este viernes ha ejercido como portavoz del Ejecutivo.

En cuanto a los carnavales, que no se celebraron en 2021 ni tampoco en 2020 en algunos lugares, donde su calendario ya se vio inmerso en la pandemia, el Gobierno de Canarias ha respondido este viernes a la propuesta lanzada por varios alcaldes para trabajar en cómo organizarlos de forma segura, entre ellos, los regidores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, los responsables de los dos carnavales más famosos de las islas.



"Se ha conformado un grupo de trabajo entre el Gobierno y los municipios para planificar la celebración de eventos de Navidad y carnavales de una forma sanitariamente segura", ha detallado Olivera.

EXCEPCIONES Y ESPECIFIDADES

La nueva regulación sobre aforos, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, será de aplicación hasta las 00.00 horas del 31 de octubre, con posibilidad de que se prorrogue en función de la situación epidemiológica.



Según precisa el Ejecutivo, para los espectáculos públicos, las actividades culturales, recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los habituales de esas actividades y, en su caso, las celebradas en instalaciones desmontables o a cielo abierto, que no tenga la consideración de eventos multitudinarios se ha establecido este régimen:



- En las que se celebren en espacios al aire libre el aforo máximo permitido será del 100 % si el público permanece sentado y sin consumir alimentos, y del 90 % si el público permanece sentado y consume alimentos. Si el público permanece de pie el aforo máximo será del 90 % y no se podrá consumir alimentos ni bebidas.



- En las que se celebren en espacios cerrados el aforo máximo será del 80 % y no se podrá consumir alimentos ni bebidas, no se permitirá público de pie.



Los campamentos infantiles y juveniles al aire libre tendrán un aforo máximo del 80 % en espacios exteriores con un máximo de 150 participantes incluyendo al monitor.



En las actividades que se realicen en espacios cerrados el aforo máximo será del 60 % con un máximo de 60 personas incluyendo al monitor.



Para la práctica deportiva federada, de ámbito regional o insular, al aire libre o espacios cerrados y la práctica deportiva no federada al aire libre, se debe procurar el mantenimiento de la distancia interpersonal de 2 metros siempre que sea posible, con uso obligatorio de la mascarilla.



El número de participantes estará limitado por la reglamentación específica de cada deporte. Los aforos de público serán del 100 % en espacios abiertos y del 80 % en espacios cerrados.



En las islas que estén en nivel 1 o 2, los establecimientos culturales como teatros, cines, auditorios de música, centros culturales, bibliotecas, salas de conciertos, salas de exposiciones, museos, salas de exposiciones o conferencias u otros equipamientos de naturaleza análoga cuya actividad ordinaria sea cultural podrán tener un aforo máximo del 80 %.