Casi la mitad de las murgas que participan en el carnaval de la capital grancanaria no lo harán en el 2022

Las murgas y grupos de carnaval que quieran presentarse a los concursos de Las Palmas de Gran Canaria podrán empezar a ensayar en el mes de noviembre.





Una decisión, que se propuso en la reunión que mantuvieron ayer, el regidor de Santa Cruz de Tenerife, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, la concejala del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y su homólogo de Santa Cruz de Tenerife. En esa reunión se acordó: planificar una estrategia común en Navidad y Carnaval con todas las garantías sanitarias y jurídicas, en la que se ha propuesto que los grupos de Carnaval puedan empezar a ensayar en los locales en noviembre.





Ambas instituciones municipales y la consejería de Sanidad han acordado formar, a partir del próximo miércoles, una mesa de trabajo para comenzar a tomar decisiones comunes, en la que la vuelta a los locales de ensayo a principios del mes de noviembre por parte de los grupos de Carnaval sea la primera resolución que se tome.





Tras este anuncio ha habido muchas opiniones al respecto. Es el caso de José María González, presidente de la FIGRUC, que ha celebrado que se esté volviendo a la normalidad. Sin embargo, ha denunciado en COPE Gran Canaria que nueve murgas han aprovechado la situación para justificar su retirada del concurso.

José María González: “No te puedo engañar si te digo que nos coge a la directiva de la federación en shock, ya que no nos esperábamos este desenlace. Yo creo que adaptarnos no nos debería de costar, pero sí que es verdad que hay otra serie de factores que siguen algunos grupos para no seguir adelante”, aseveró.

Una de esas murgas que ha decidido no presentarse al concurso son Los Legañosos. David Zurita, presidente ha asegurado que “ellos se han retirado del concurso por la falta de tiempo y de recursos económicos para preparar el espectáculo para una fiesta tan importante como el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria”.





David Zurita: “Nos retiramos por el poco tiempo que disponemos, son 3 meses para crear un repertorio que creemos que tiene que estar a la altura y preparar todo lo que conlleva. Además, la murga supone un gasto y no tenemos recursos económicos”.





Como esta murga, otras agrupaciones del carnaval se suman a la decisión de no presentarse a los concursos de este evento tan importante, ya que “no parece que vaya a arrancar finalmente”.