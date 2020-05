El Gobierno de Canarias solicitará que La Gomera, El Hierro y La Graciosa pasen a la Fase 2 el próximo lunes

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que van a pedir al Estado que La Gomera, El Hierro y La Graciosa pasen el próximo lunes a la Fase 2, cuando estas islas, que eludieron la Fase 0, habrán cumplido los 15 días requeridos por fase.

Según el consejero, estas islas cumplen todos los marcadores y exigencias que ha planteado hasta el momento el Ministerio de Sanidad para pasar de fase. Sin embargo, asegura que sabe que se trata de un examen minucioso y esperarán a que lo comunique el Gobierno nacional.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, dispuesto a gastar el superávit aunque el Gobierno no lo apruebe Antonio Morales espera que se permita utilizar estos fondos que define como los “ahorros de los canarios” Gran Canaria 13 may 2020 - 13:14

Además, Julio Pérez pedía prudencia, ya que insiste en que, aunque el porcentaje de posibilidad y de esperanza que tienen de que estas islas pasen a la siguiente fase es del 100%, los estudios y los datos tienen que convencer al comité científico que lo decide.

El consejero también ha querido recalcar que la posibilidad de pasar a la Fase 2 sería únicamente de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, y el resto tendrían que esperar algo más de tiempo, ya que aún no se conoce el impacto sobre la evolución de la enfermedad durante la Fase 1 a la que entraba el resto del archipiélago el pasado lunes 11 de mayo. “Para estas islas aún es pronto, debemos ser prudentes”, apuntaba.

Asimismo, Julio Pérez señalaba que “mantener la enfermedad a raya es muy importante para la recuperación del turismo. Un regreso a una fase anterior sería muy malo.”, destacaba. Él aludía a que el comportamiento de la mayoría de los ciudadanos está siendo bueno, ya que están cumpliendo con las medidas restrictivas impuestas, aunque hay que tener cuidado con los que no acatan las reglas. “La preocupación es la que no debe bajar, y en algunos puntos he visto bajada”, apuntaba. Sin embargo, decía que en Canarias estamos “progresando adecuadamente”.

Él insistía en que hay que seguir trabajando por si se produce un rebrote de la enfermedad, ya que hay que estar preparado. Asegura que lo esencial es despejar camas de agudos –más en Tenerife que en Gran Canaria-, dado que muchas están siendo ocupadas por pacientes crónicos que se deberían trasladar. También apuesta por pensar en hoteles medicalizados, así como en la posibilidad de saber cómo se hacen los hospitales autoconstruidos. “Es un escenario que no queremos, pero la Consejería de Sanidad debe estar preparada”.

SOLICITARÁN EL USO DEL SUPERÁVIT

En relación al superávit, Julio Pérez aseguraba que espera que Madrid autorice la utilización del mismo esta tarde en la reunión que mantendrá el presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias con la ministra, María Jesús Montero, y del remanente de Tesorería, ya que le parece “absurdo” que un territorio que tiene ahorros de ejercicios anteriores tenga que endeudarse para poder salir adelante.

Él espera que se apruebe el uso de estos fondos y apuntaba a que no quiere ponerse en la situación de que no se apruebe. “En España salvo excepciones, en casi todas las CCAA las entidades locales dependen de lo que el Estado les da, pero en Canarias dependemos de esto en una parte, y en otra de la financiación propia”.

Julio Pérez apunta a que Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias y Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, están trabajando para transmitir las peculiaridades de Canarias al Gobierno central y, que, por lo tanto, no se ponga en duda la necesidad de aprobar la autorización para que este territorio utilice el superávit, el remanente y la deuda.

LOS JUZGADOS ABRIRÁN EN AGOSTO

El Colegio de Abogados de Las Palmas ha catalogado de persona “non grata” al ministro de Justicia ante la intención que ha expuesto de que se abran los Juzgados en agosto y, por lo tanto, se suspendan las vacaciones de los trabajadores de este ámbito.

Julio Pérez ha asegurado que apoya esta medida, ya que a pesar de que él es abogado de oficio y ha ejercido hasta el momento en el que comenzó a trabajar de consejero, se trata de una situación extraordinaria.

“Entiendo que no van a tener vacaciones todo el mes de agosto y es lo que les gustaría, pero hay que pensar en los ciudadanos”, señalaba. El consejero aseguraba que a final de junio o principios de julio que será cuando se retome la actividad de los juzgados no podrán decir que cierran para irse de vacaciones. “Habrá una avalancha de solicitudes de todo lo que ha quedado pendiente, no podemos cerrar. Tenemos que estar ahí para los ciudadanos.”, destacaba.