El Gobierno de Canarias prevé llevar en noviembre al Parlamento un presupuesto autonómico 2021 sin recortes

El Gobierno de Canarias prevé abordar la próxima semana el anteproyecto de presupuestos autonómicos 2021 y poder llevarlo al Parlamento regional para su tramitación durante el mes de noviembre, una ley que no contemplaría restricciones ni recortes de derechos ni de servicios que se prestan en la actualidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, el también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad expuso que si todo va como el Ejecutivo regional quiere la semana que viene ya podría hablar de cifras.

En este sentido, según el calendario, tras la aprobación del anteproyecto de la ley de presupuestos 2021 se remitirá al Consejo Consultivo de Canarias, que tras su revisión la devolvería al Gobierno regional, quien aprobaría el ya proyecto de presupuestos y lo mandaría al Parlamento para su tramitación y aprobación definitiva.

Asimismo, apuntó que el Gobierno de Canarias sacará adelante su presupuesto pese a que aún no se cuenta con Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021, ya que el Ejecutivo regional no quiere "esperar", mientras que no descartó que la ley autonómica se pueda modificar una vez que haya presupuestos estatales.

Pérez hizo especial hincapié en que el Consejo de Gobierno "mantiene su propósito firme de que los presupuestos 2021 no contemplen ningún mecanismo de restricción, reducción, austeridad o recortes en los distintos derechos, prestaciones y servicios que se da a los ciudadanos".

"Precisamente porque la situación económica es difícil de prever, la decisión es que, en la medida de nuestras posibilidades, mantener los niveles de prestación de servicios y los derechos de los ciudadanos", aseveró.