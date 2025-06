De un filete sospechoso a un premio internacional: El joven grancanario que ideó un sistema para conocer el estado de los alimentos

Fue un filete el que encendió la chispa, así de casual, así de cotidiano. Pablo Álamo, joven científico grancanario del Valle de Agaete, se enfrentaba a una escena común en cualquier cocina: un trozo de carne que dudaba si tirar o cocinar: "no tenía buena pinta, estaba algo baboso ni siquiera olía a fresco" contó en Herrera en COPE Gran Canaria, "pero como vengo de familia de cocineros, donde me enseñaron que no se tira nada, decidí cocinarlo igual" no nos contó si estaba bueno, pero suponemos que sí, "no me hizo daño y partir de aquí fui objetivo de bromas de mis amigos: dáselo a Pablo que se lo come todo" comentó entre risas.

De este gesto espontáneo, doméstico, nació Oscillum, el proyecto que hoy lo ha llevado junto a su equipo a ganar el Premio a Jóvenes Inventores que esta edición se celebró en Reikjavik, Islandia. El galardón reconoce a innovadores menores de 39 años capaces de dar respuestas reales a retos globales.

La idea nace de un filete que no tenía buena pinta pero lo cociné Pablo Álamo

Y lo que propone Pablo no es poca cosa: reducir el desperdicio de alimentos, una de las mayores contradicciones del mundo moderno.

¿Cómo? A través de una etiqueta inteligente que detecta el estado de degradación de los alimentos. El funcionamiento es sencillo y visual: a medida que un producto se deteriora, la etiqueta va cambiando de color. Solo cuando se vuelve completamente negra, es señal de que debe desecharse. "Sirve especialmente para productos ya abiertos, que muchas veces tiramos por miedo, no por certeza", explica.

Una etiqueta que cambia de color certifica cuando tirar la comida

el proyecto se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible

El impacto potencial es enorme. Esta tecnología no solo puede reducir toneladas de comida desperdiciada, sino también modificar el comportamiento del consumidor, educándolo en un consumo más responsable y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Menos despilfarro, más conciencia.

Por ahora el sistema ya se está utilizando fuera de España, aunque Pablo confiese que le gustaría que se implantara aquí también. "A ver si alguien se interesa por el proyecto y lo pone en marcha" dijo con la misma sencillez con la que todo comenzó.

En un mundo donde se habla tanto de innovación, pocas veces la solución a un problema tan global parte de algo tan cercano con un filete dudoso en la nevera. Pero a veces, las grandes ideas nacen así: con hambre, intuición...y muchas ganas de cambiar las cosas