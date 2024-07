La Federación Interinsular de Futbol: Hay un 117 % de que Gran Canaria sea sede del Mundial"

La noticia, anunciada, pero no confirmada por FIFA, ha transformado la isla en un hervidero de emoción y esperanza. Los residentes, desde los pescadores en las costas hasta los empresarios en la capital, Las Palmas, se han unido en un fervor colectivo.

"Es un sueño hecho realidad", asegura en Herrera en COPE Gran Canaria el presidente de la Federación Interinsular de Futbol, Juanjo Arencibia quien tranquiliza a la población optimismo, “hay un 117 % de que Gran Canaria sea sede de Mundial de 2030, me juego los dedos de mis dos pies y de mis dos manos.” No obstante, todavía no hay pronunciamiento oficial, “los flecos que quedan es de una candidatura que entra a última hora, pero no afectará a Gran Canaria porque se desea introducir una sede más que debe aceptarlo Marruecos y Portugal y todavía no se ha pronunciado”.

“Es la noticia más importante deportivamente hablando de la historia de Canarias, por el avance que tendríamos de una o dos décadas de infraestructura, el retorno de más de 1.500 millones de euros a Canarias y esa publicidad gratuita que tendremos cada día hasta 2030 hablando de Gran Canaria y Canarias, sería maravilloso”, es lo que ha destacado el presidente de la Federación quien también pone de relieve el trabajo de todas las administraciones implicadas, Ayuntamiento de la capital, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y el ejecutivo central: “esto es lo más bonito que ha tenido canarias y una de las cosas que yo he llevado por bandera.”

No obstante no ha sido un camino de rosas porque al principio se tuvo que salvar muchos obstáculos "no nos veían capacitados, no sabían la fuerza que teníamos y a raíz de demostrar que somos una potencia mundial de turismo, se empezó a dar la vuelta, “hicimos reuniones, comidas y todos estamos orgullosos por el trabajo de todas las administraciones, todos hemos estado empujando y nuestro esfuerzo en la calificación, hemos sido un ejemplo de documentación; no hemos pedido ningún plazo, somos la única sede que ha presentado los 45.000 asientos en los colores que querían y Gran Canaria se ganó el respeto de la Comisión porque siempre a todo lo que nos llegaba contestábamos antes de acabar el plazo.”

Todavía no se ha oficializado la candidatura, pero “será antes del partido de España ante Alemania, hoy o mañana no creo porque Marruecos debe decir sí a algunas cosas planteadas, además está en juego la final, pero debe ser el Bernabeu porque España lidera la candidatura y tiene capacidad de veto.”

Los vecinos de 7 Palmas también están ilusionados y piden más plazas de aparcamiento

El Estadio de Gran Canaria, con capacidad para 32,000 espectadores, se someterá a una renovación completa para cumplir con los exigentes estándares internacionales. Nuevas infraestructuras y mejoras en el transporte público están en marcha, todo bajo la atenta mirada de una población ansiosa por mostrar lo mejor de su isla.

Y también la zona de 7 Palmas, barrio donde se ubica el estado, Zebenzuí Ramos, portavoz de los vecinos reconocen que están “ilusionados, esperamos que se pronuncie de forma oficial y estamos contentos, “no obstante la zona debe mejorar la infraestructura, “debe estar adecuada para la cantidad de gente que mueve el mundial” solicitan más zonas de aparcamiento, “se planteó la idea de hacer un parking subterráneo y espero que finalmente este proyecto cristalice porque es necesario.

El Espíritu del Fútbol

El fútbol siempre ha sido más que un deporte en Gran Canaria; es una parte integral de la identidad de la isla. Los campos de fútbol locales, desde los más modestos hasta los más prestigiosos, están llenos de jóvenes talentos que sueñan con ser las próximas estrellas. La llegada del Mundial ha intensificado esos sueños. Programas de desarrollo juvenil y academias de fútbol están en auge, inspirando a la próxima generación de futbolistas canarios.

Mirando al Futuro

Con el horizonte de 2030 acercándose, la ilusión en Gran Canaria sigue creciendo. La isla se está transformando, no solo en términos de infraestructura, sino también en espíritu. La comunidad se ha unido con un propósito común: mostrar al mundo la magia de Gran Canaria. Los preparativos están en pleno apogeo, y la isla está lista para recibir al mundo con los brazos abiertos.

