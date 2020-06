Familias de Telde se unen para exigir las ayudas solicitadas en marzo

Un grupo de personas de Jinámar, en Telde, han creado una asamblea para protestar en contra de los servicios sociales del municipio. Se quejan de que no están llegando las ayudas que solicitaron a la concejalía el pasado mes de marzo, por la situación del Covid-19 para las familias más vulnerables.

La asamblea nace bajo el nombre de 'Familias abandonadas por Servicios Sociales de Telde'. La intención es protestar y unir fuerzas para que se agilicen los trámites y les lleguen las ayudas que "tanto necesitan".

Ángela de la Guardia, su portavoz, dice que vamos a seguir en la lucha "cueste lo que nos cueste, hasta que les agilicen los trámites a todas estas personas que no tienen ni para alimentar a sus familias".

En cuanto al número personas componen ahora mismo esa asamblea, Ángela contaba en los micrófonos de COPE Canarias que cada día son muchos más.

"Hay bastantes por ahora. Con nombre y apellidos están Juan Manuel Trujillo con 5 hijos, Mari Carmen Hernández con 2 hijos, Jessica Machín Ramos con 4 hijos y la luz de su casa cortada, Lorena Quintana Monzón con 4 hijos y así....vamos sumando. Todos los días me entero de muchísimos más casos de que no se les ha entregado la ayuda. Fomentar esto que estamos haciendo, llega al ayuntamiento, para que se ponga las pilas. Porque le digo una cosa, muchos de ellos no tienen ni siquiera para poder hacer llamadas de telléfono. Imagínese, si no tienen para comer, menos para llamar por teléfono", insistía.

En cuanto a las acciones que van a llevar a cabo, la portavoz nos contaba que "si tenemos que acampar frente al ayuntamiento de Telde manteniendo la distancia de seguridad, lo haremos. Todo para que nos lleguen las ayudas", añade Ángela.

"LUCHAREMOS HASTA SER ESCUCHADOS"

En cuánto a si el ingreso mínimo vital puede ser una solución temporal para ellos. Ángela de la Guardia dice que "puede ser una solución, pero estamos hablando de que el 15 de marzo, el gobierno autónomo daba una extra para alimentación al ayuntamiento, la cual estamos todavía esperando para recibirla".

Ángela admitía que hoy el consistorio se ha puesto en contacto con ella, pero que no parará de protestar hasta que se les solucionen el problema a todos los solicitantes.

"Soy portavoz de mucha gente. Hoy se me ha llamado a mi, para agilizar los trámites de mi demanda.Que yo ponga la cara no significa que me lo tengan que adelantar los trámites. Esto lo tienen que hacer a todos los que lo solicitamos"

Concluye diciendo que "esta asamblea tiene vocación de permanencia y que seguramente pasarán a ser una plataforma. Esto ha empezado".

TELDE PROPORCIONA AYUDAS A 1.078 FAMILIAS

Desde el consistorio de Telde aseguran que la prestación extraordinaria ha llegado en dos meses a 1.078 familias y que el importe han aumentado en 1.8% con respecto al mismo periodo en 2019.

Diego Ojeda, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde, aseguran que han tramitado muchas ayudas y que hay que ser muy cuidadosos con el dinero público para que se pueda emplear bien. El concejal insiste en que se pide documentación y unos requisitos específicos para poder beneficiarse de esa ayuda.

"Si los trámites están bien hechos llegan esas ayudas. También podemos retrasarnos porque estamos hablando de muchísimas peticiones. Estamos atendiéndolas a todas las peticiones lo más rápido posible. Se lo aseguro están trabajando aquí mañana, tarde, noche e incluso festivos. Me consta porque yo lo tengo que firmar y si yo el lunes a las 7 de la mañana lo estoy firmando, es porque el domingo hay gente que ha trabajado en los expedientes", anadía el concejal.

"Nosotros estamos obligados a corroborar que ese dinero se le da a quien lo necesita y a quien cumpla con los requisitos. Si no los cumples, tenemos que denegarla, si no está empadronado en Telde, tendremos que denegarla. Pero si usted nos aporta la documentación que se les requiere no hay ningún problema".