Familiares de la desaparecida de Gran Canaria: "Necesitamos los vídeos de esa noche"

Sigue la búsqueda de Manuela Gil León, la mujer de 75 años que desapareció en la noche de este domingo cuando en Arinaga, en Gran Canaria, cuando salió a darse un baño en la noche de San Juan.

Un dispositivo de búsqueda que se está realizando por tierra, mar y aire. Ahora la investigación también se centra en la obtención dematerial gráfico con el objetivo de recabar más datos.

En Herrera en COPE Canarias, la nuera de esta mujer ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía que haya estado tanto en el paseo, como en la playa de Arinaga, en la madrugada de 24 de junio.

Dayhara Martín asegura que están desesperados y que se trata de momentos agónicos, pero que afortunadamente todo el mundo les está apoyando. Ahora, lo que solicitan, es “que, por favor, la gente que estuvo esa noche y haya grabado vídeos que nos lo mande”.

“Si tienen los típicos vídeos que graban de cómo está la playa o la avenida, a partir de las doce de la madrugada, por favor que me los envíen. A ver si la encontramos en algunas de esas imágenes. Es que no sabemos nada, ni para dónde fue, ni por dónde”, añade.

Cuenta también que Manoli tiene dependencia médica, por eso es considerada de alta vulnerabilidad, ya que aunque tiene diabetes está controlada. “Todo esto es muy extraño, porque ella cuida de su madre, que es dependiente, y es muy raro que no haya vuelto a casa. Además, están todas sus pertenencias en su vivienda, por lo tanto, incluso salió sin cartera, solo salió con las llaves”.

Dayhara Martín dice que en principio ellos creen que salió con la intención de volver a su casa. “Ella normalmente lo hacía, se daba un baño y volvía a casa. Este año salió sola, pero las condiciones del mar no eran malas. Esa noche no había oleaje, porque estaba la marea baja, como un plato. Además, no se bañó en la zona de los riscos, sino en la arena. El asunto es que no sabemos si llegó a entrar, se supone que sí, pero no sabemos por qué, no se le ha visto, ni tampoco se la encontraron caminando por la avenida hacia la zona del baño”, expone.

“Por eso solicitamos los vídeos que hayan grabado la gente, para conocer un poquito más”, insiste.





Los hijos creen que ha podido ocurrir un accidente en el agua

Dayhara Martín, cuenta que todas las hipótesis están abiertas, pero que sus hijos creen que pudo haber tenido un accidente en el agua. “El tema es que nadie la vio entrar al mar, por eso es importante que nos envíen cualquier material que nos pueda ser de ayuda”.

“Por eso solicitamos esos vídeos de la gente, por favor, toda la gente que han grabado, que tienen vídeos. Que los que me los envíen a mí, que yo lo he publicado en el Facebook, o lo envíen a mí, a mi número personal: 685 438 843. La Guardia Civil, nos ha dicho que vídeos son muy importantes, a ver si por ahí nosotros la podemos lograr ver”, señala.

La familia no tiene muchas noticias al respecto y los servicios de emergencia les ha dicho que tienen que esperar. Dayhara cuenta que “toda la familia, sus hijos, están desesperados, porque la falta de información es lo que te frustra. Además, que es la primera vez que pasa algo así, porque Manoli nunca se ha ido de casa, nunca pasó nada igual; y menos ahora que tiene su nieto de 2 años, que era su locura”, destaca.

“Lo que queremos es encontrarla, que aparezca cuanto antes; por eso solicitamos los vídeos de las personas que estaban en esa zona celebrando San Juan”, concluye.