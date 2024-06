La familia de Manoli, la mujer desaparecida en Gran Canaria: "Estamos angustiados"

La Guardia Civil ha activado un amplio dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire para tratar de localizar a Manuela Gil León, una mujer de 75 años desaparecida en la zona de Arinaga, en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria.

Manuela Gil León desapareció este lunes por la tarde y, según la descripción aportada por la asociación SOS Desaparecidos, mide 1,60, es de complexión gruesa, tiene el pelo rubio y rizado y los ojos castaños. Además, señala que se trata de una desaparecida de alta vulnerabilidad.

En COPE Canarias hemos hablado Daynara, la nuera de Manuela Gil, Manoli para sus más allegados. Cuenta que a pesar de que denunciaron su desaparición este lunes, hoy “nos han empezado a hacer caso”.

“Hoy empezaron los helicópteros a buscarla. Estaban los de la Guardia Civil y el de rescate. También empezó una barca de Salvamento Marítimo en el mar y en tierra, estamos con los GEAS, que hacen batidas con drones”, añade.

Esta mujer desapareció el pasado 23 de junio, este domingo, cuando supuestamente iba a dirigirse a pegarse un baño en la playa. Desde ahí se perdió su rastro y han sido unos días algo complicados para la familia, que la busca de manera desesperada.

“La policía no nos ha dicho que no podemos hacer nada, que tenemos que esperar. De hecho, la única información que podemos dar es que es una señora gruesa, rubia, de 74 años de edad; pero no sé qué más decirte, porque no sabemos si está con ropa, si está con un bañador, etc. Tampoco sabemos si se metió en el agua o no, o lo que le pasó realmente”, expone.

Los familiares están "muy angustiados" y critican que no se hayan movilizado antes

Los familiares están viviendo toda esta situación "con muchísima angustia, porque ayer nadie les hizo caso desde el momento en el que lo denunciaron". Daynara dice que “les tienen desamparados porque nadie fue a corroborar lo que había pasado”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Insisten en que los servicios de búsqueda perdieron las primeras 8 horas de luz para buscarlos, porque en un primer momento no les hicieron caso. “No vino nadie por aquí, ni nadie nos hizo caso. Tuve que llamar yo a Salvamento Marítimo para ver si ellos hacían algo, porque la Guardia Civil ni siquiera les había avisado”.

“Después viene una patera y todo el mundo les atiende, todas las autoridades, etc.; pero para buscar a mi suegra, que es una persona mayor, que necesita medicación, por eso es necesario encontrarla. Desde un primer momento nadie de fuera nos ayudó, aunque nos han dicho que tienen pensado movilizar algún tipo de recurso más, pero yo ya no lo sé, yo sé que está en drones y los medios terrestres”, explica.

Hace un llamamiento a que la ciudadanía colabore y les ayude a encontrarla. “Ahora lo que necesitamos son voluntarios para la batida a pie”.

Vídeo GUARDIA CIVIL





El dispositivo de búsqueda se inicia a raíz de la denuncia presentada por un familiar

El dispositivo de búsqueda se inició a raíz de la denuncia presentada por un familiar en el Puesto de la Guardia Civil de Agüimes y en el operativo intervienen unidades de seguridad ciudadana, unidades aéreas, GEAS y servicio marítimo de la Benemérita.

Asimismo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, en las labores de búsqueda también participan un helicóptero de Salvamento Marítimo, Policía Local, Policía Canaria y Servicio de Salvamento en Playas de Agüimes, y en breve se sumará el helicóptero de las GES del Gobierno de Canarias.

Desde la asociación SOS Desaparecidos piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información se dirijan a los teléfonos 644 712 806 y 649 952 957 y al e-mail sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es. También se puede contactar con la Guardia Civil y con el 1-1-2.