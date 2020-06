“Este parón nos ha permitido ver que si al mar se le da un respiro intenta recuperarse"

Hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha que gustaría festejar pero que más bien se debe usar para concienciar. Y es que, aunque durante estos meses de confinamiento se le ha dado un respiro al mar, y al planeta en general, ya estamos volviendo a ver las consecuencias de los desperdicios humanos una vez se está recuperando poco a poco la normalidad.

Esto se ha visto en las fotos de submarinistas que muestran cómo el material sanitario ya está apareciendo en el fondo de las aguas de Canarias. Ante esta situación, el presidente de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos”, Juan Castro, no se mostró sorprendido en nuestros micrófonos de La Mañana en COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Aún así, dejó ver su optimismo frente a la situación de los océanos.

Como afirmó Castro, lo que este parón ha permitido ver es que, si se le da una oportunidad, este puede volver a la situación que había antes de todo “este desarrollismo” que se ha practicado desde hace medio siglo. Se ha podido observar cómo simplemente reduciendo el nivel de ruido y pesca los sistemas comienzan a intentar recuperarse. Sin embargo, “los ciclos biológicos no tardan 2 meses, tardan años en recuperarse", explicó.

Según él, solucionar el problema de la contaminación depende “exclusivamente de nosotros” ya que, si se intenta, el océano se recuperará, pero “si seguimos a este ritmo que llevamos actualmente de explotación” el fututo seguirá muy diferente al que se quisiera esperar. Ante las fotos de mascarillas y guantes en los fondos marinos, el experto opinó lo siguiente: “No sé por qué nos sorprendemos si era de esperar, si las vemos por la calle tiradas en algún momento las veremos en el mar. Lo raro sería no verlo, todo es arrastrado por el viento”.

Asimismo, afirmó que la contaminación de los mares puede repercutir directamente en la calidad del aire. Los océanos aportan al planeta una gran parte de la totalidad de su oxígeno. “Esto está ocurriendo ya, se está constatando que en algunas partes del océano hay anoxia, es decir, que no hay oxígeno a cierta profundidad. Todo debido a la acción humana y a los cambios en el clima” agregó. De esta manera, también se está reduciendo la capacidad de sostén que tiene el océano para la vida. Juan Castro reveló que, de momento, tiene “cierta capacidad de solución”, pero no se puede seguir a este ritmo y hay que intentar solucionarlo.

En cuanto al problema de los plásticos, aseguró que “estamos viendo la punta del iceberg”, y lo peor aún no ha llegado. “La cantidad que vemos en la superficie no se corresponde con lo que vertimos, mucha cantidad ya está sumergida en el fondo del océano”, recalcó. Además, señaló que todo ese microplástico emite un tipo de contaminación que es absorbida por los organismos y se va acumulando hasta terminar en las personas, lo que podría desarrollar enfermedades, como cáncer, que están aún por conocer todavía. A este material sumergido hay que sumarle la famosa isla o continente de basura de del Pacífico, la cual, como explicó el doctor en Ciencias del Mar, no es una sino varias. Producto de las diferentes corrientes marinas.

Son estas corrientes las que pueden traer a Canarias plástico de otros países. “Hay un estudio reciente de la Universidad de Las Palmas que demuestra que justo la isla de La Graciosa es la que más plástico tiene. Y no porque se tire allí, sino que viene del norte de Europa y la costa americana”, declaró.

A pesar de todo, Juan Castro intenta ser optimista. Deduce que siendo negativos no se consigue nada. Cree que la realidad es la que es y “la podemos pintar de muchos colores”. Lo que está claro es que “si al planeta le damos una oportunidad, incluso hasta las situaciones más negativas pueden revertirse. Pero hace falta que nos sumemos todos, no vale que solo lo haga un país o una asociación”, apuntó. En ese sentido, uno solo puede destruir la labor que han hecho muchos durante años.