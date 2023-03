Un enfermero del Insular sobre los colapsos en urgencias: "Nunca se había vivido algo así”

Los colapsos en el servicio de urgencias del hospital Insular de Gran Canaria ya no nos sorprenden. Ayer se alcanzaron cifras récords en el servicio: alrededor de 70 personas estaban repartidos por los pasillos, 10 de ellos en la sala de los ascensores que comunican las plantas del centro. Además, ayer había 150 pacientes pendientes de una cama hospitalaria. y unos 100 con alta que ocupan una de esas camas de agudos cuando son pacientes crónicos. También se denunciaron colapsos de las ambulancias, que tardaban 3 horas en hacer la transferencia de los pacientes.

Unas cifras preocupantes que según han expuesto sus trabajadores en COPE Canarias no se habían tenido hasta ahora y que seguirán empeorando si no se toman medidas drásticas. Según los trabajadores del hospital, no es algo que esté ocurriendo de manera puntual, sino que llevan mucho quejándose de esta situación porque no hay espacio ni personal suficiente para poder atender a todos los pacientes que llegan a urgencias.

Luis Vega, secretario del Consejo Canario de Enfermería y enfermero de este hospital, aseguraba en nuestros micrófonos que, en sus años de profesión, “nunca había vivido una situación similar a la de ayer”.

“Lo vivido ayer en el servicio de urgencias del insular haya sido una locura, un desborde sin precedentes y los compañeros están hasta asustados por lo que está pasando”, añade.

“La situación vivida ayer es de extrema gravedad. Ayer se llegaron a 150 pacientes a la espera de una cama, lo que equivale casi a 4 plantas de hospital a la espera de tener su hueco y que estaban esperando en urgencias. El hospital se ha quedado pequeño”, añade.

“ HAY UN DÉFICIT DE CAMAS HOSPITALARIAS Y SOCIOSANITARIAS”

Luis Vega cuenta que se bloquearon los ascensores de la primera planta con 10 camillas, ya que tenían que ubicar a los pacientes en diferentes zonas del servicio de urgencias. Además, ha insistido en que el hospital tiene déficit de camas por falta de espacio además de que hay personas que ocupan una cama de agudos cuando deberían estar en centros sociosanitarios.

“Hay un déficit de camas hospitalaria. También un déficit estructural de camas sociosanitarias, que hace que, en el caso del Insular, hasta 100 personas ocupan una cama cuando deberían estar en otro recurso y eso supone que el servicio se nos bloquee”, aseveró.

Este enfermero, conocedor de la saturación y los problemas que lleva el centro hospitalario acarreando por la falta de espacio, expuso en COPE Canarias que “tuvieron que bloquear los ascensores porque habían hasta 10 camillas en ese espacio. Fue tanto el cúmulo de pacientes que estaban en el servicio que se repartían por los pasillos de urgencias y por otras zonas del hospital, que son de tránsito o comunes”.

“Se bloquearon los ascensores para que no pararán en la planta 1 que es donde está en el nivel de urgencias. Las ambulancias ayer no podían hacer la transferencia de sus pacientes, de hecho, acuñamos un término que era el efecto parking y es que solo podía entrar una ambulancia cuando salía otra y no había camillas para descargar a los pacientes. Llegó a haber un retraso en las ambulancias esperando hasta de 3 horas con el paciente en su camilla sin poner hacer transferencia al hospital.

Luis Vega: “¿Qué está pasando? Pues a nosotros nos gustaría que la administración saliera a dar alguna explicación y no entendemos por qué no la dan. De entrada, hablo de déficit estructural, porque si ya tenemos en cuenta que hay 100 pacientes están ocupando cama hospitalaria pues hay un problema de base. Nosotros ayer llegamos a un pico de 128 pacientes, de entrada, si tuviésemos esas camas disponibles, ayer podríamos haber tenido una sobre ocupación, pero no ese colapso, porque habría 100 huecos más en urgencias”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Concluye destacando que en “Canarias hay alrededor de unas 500 personas en esa situación y que deben ser traslados a otros recursos. Está ocurriendo en Tenerife y también en Gran Canaria, pero sí es verdad que la situación de ayer desborda cualquier previsión que hayamos hecho con anterioridad, porque 150 pacientes, es casi el 20% del recurso de camas del hospital. Se están recibiendo 280- 250 asistencias que vienen de la calle”.