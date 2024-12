Empresarios de Gran Canaria denuncian la falta de trabajadores: "No quieren un contrato"

La campaña navideña siempre ha sido un respiro para el comercio y la hostelería en Canarias, sectores que dependen del incremento del consumo y la actividad en estas fechas. Según Randstad, este año, las contrataciones subirán un 18 %, pero paradójicamente muchas empresas se enfrentan a serios problemas para encontrar empleados.

En Herrera en COPE Gran Canaria, hablamos con Arantxa de Saja, copropietaria de Juguetería Lifer, describo con preocupación la situación. "En octubre y noviembre, afortunadamente, hemos conseguido cubrir la plantilla con gente del año pasado, pero es difícil encontrar trabajadores que estén dispuestos a trabajar los fines de semana y festivos".

Según su experiencia, el problema no es solo la disponibilidad, sino las preferencias. "Lo que no quiere la gente es un contrato de trabajo, porque está cobrando una paga y nos plantea trabajar en negro, algo que nosotros no hacemos". Es una situación controvertida y preocupante que, a su juicio, "no se veía antes, desde hace 4 años aproximadamente, es cuando nos tenemos que enfrentar a este inconveniente".

"Quien traiga un curriculum, lo contratamos de inmediato"

La falta de personas ha llevado a situaciones críticas en su negocio, "en ocasiones he tenido que dejar una tienda con una sola persona o peor, plantearme cerrar los fines de semana", ella afortunadamente no ha sufrido de forma drástica el problema "no hemos tenido que cerrar o dejar de abrir por falta de personal, pero hay casos en los que la apertura se ha retrasado meses".

El sector de la hostelería tampoco es ajeno a esta problemática. Arantxa Valle, propietaria de la tasca 'El Vasco de Vegueta', asegura que aunque han contratado un 20 % más de personal, las dificultades son evidentes. "En cuanto alguien deja un curriculum, prácticamente tiene trabajo, ni siquiera dejamos que salga del local y lo contratamos al instante para que no entre en otro establecimiento y lo contrate".

He tenido que dejar una celebración familiar para atender el restaurante

La hostelera advierte que la situación le ha generado problemas para conciliar, "he tenido que dejar alguna celebración familiar para ir a trabajar porque se nos ha puesto alguien de baja y no tenemos sustitución". Valle también reconoce que "la gente no quiere trabajar si cobra alguna ayuda porque temen perderla."

Otra experiencia es la de Iván del restaurante 'La Tasquita de Iván'. Afortunadamente, no tiene problemas de personal porque es un negocio familiar, "trabajo yo, mi mujer y mi hijo y seis manos dan para mucho". No obstante reconoce que es "un problema muy grave que están pasando otros empresarios de la hostelería".

Esta problemática abre un debate necesario: ¿Es un problema de salarios, falta de conciliación, o una economía sumergida que compite con el empleo formal? Los propietarios coinciden en que es necesario abordar este asunto con la participación de todos los agentes implicados para encontrar una solución.

Mientras tanto, el espíritu navideño tendrá que enfrentarse no solo a las colas de las tiendas, sino también al desafío de una mano de obra insuficiente para sostener la demanda