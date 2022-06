Dependencia cree que puede llegar a las 5.000 altas netas en Canarias este año

La directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Marta Arocha, ha asegurado que trabajan para que este año puedan conseguirse más de 5.000 altas netas en el sistema de la dependencia en las islas. Un objetivo que considera posible, “si se sigue al mismo ritmo”, por el número de expedientes resueltos, 2.500 en lo que va de año, a pesar de que enero y febrero, fueron “muy flojos”, como destacaba en los micrófonos de COPE Canarias.

Arocha aseguraba estar contenta por el empuje que se ha dado a la tramitación de estos expedientes, pero al mismo tiempo se mostraba precavida, destacando que queda mucho trabajo por delante. “Es necesario seguir con la misma dinámica, pero la medida va dando sus frutos, la gente está volcada e ir a la dirección general es muy gratificante todos los días”. Hasta 150 personas se han presentado voluntarias para hacer horas extra en verano.

Fruto de ese trabajo es que en mayo se han efectuado 1.290 altas de resolución de prestación, un aumento del 197,2 % interanual. La directora calcula que, con el actual ritmo, se están dando más de mil altas al mes. Por eso no duda en señalar que “si seguimos así, a finales de año, tendremos datos esperanzadores”.

Respecto a la colaboración de los ayuntamientos en la Dependencia, asegura que ahora mismo los consistorios están desbordados por la situación social que hay y se mostraba partidaria de darles los recursos económicos y personales necesarios para que puedan colaborar. También ha defendido las cifras de inversión en esta política social en Canarias, señalando que no se está teniendo en cuenta la financiación que proviene de los cabildos insulares, únicamente se computa la del Gobierno regional.

La de 5.000 altas netas en un año no es una cifra nueva para el sistema de la dependencia. El anterior director general, Miguel Montero, se comprometió a conseguirlo en 2021, prometiendo que abandonaría su puesto si no se conseguía alcanzar ese número. Finalmente, Montero se vio obligado a dimitir para cumplir con su palabra al no ser posible el objetivo.