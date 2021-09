Denuncian a una profesora de Fuerteventura por vejar al sexo masculino: "A los niños hay que castrarlos"

La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, Fuerteventura, María Isabel Quintero, ha dado por terminada la instrucción de la denuncia contra una profesora de la isla, A.V., por las manifestaciones realizadas a sus alumnos en las que aprecia un posible delito de odio contemplado en el artículo 510 del Código Penal.



Por este motivo, la jueza, en un auto difundido este lunes por HazteOir.org, emplaza al Ministerio Fiscal, denunciantes y defensa a que se pronuncien sobre el sobreseimiento del caso o la apertura del juicio oral.



Según el auto judicial, del resultado de las diligencias practicadas ha quedado “indiciariamente acreditado” que la investigada, entre los días 2 y 29 de mayo de 2019, impartiendo clase a los menores de edad en el IES San Diego de Alcalá de Puerto del Rosario de Lengua Castellana y Literatura, ha vertido manifestaciones sobre el sexo masculino, de carácter “vejatorio y degradante”, que podían ser constitutivas de un delito de odio.



La docente, ex concejala del PSOE en Puerto de Rosario, afirmó, según recoge el comunicado de Hazteoir.org, que “a los niños hay que castrarlos al nacer”, además de asegurar delante de los menores que “si os cortan el pito no pasa nada” o que “para los hombres su identidad es la polla”.



A raíz de esas manifestaciones, grabadas por alumnos de la clase, se interpuso una denuncia por parte del juez Francisco Serrano en el Juzgado de Guardia de Sevilla, relata la nota.



Como acusación particular, se presentó en la causa la Asociación Canaria de Padres de Alumnos por el Respeto (Acapar). Dos años después, la magistrada ha decidido elevarla a procedimiento abreviado, imputando a la profesora por un posible delito de odio, añade.



La portavoz de Acapar, Alicia García, ha valorado el auto judicial y ha señalado que espera que “acciones como esta eviten que se utilicen las aulas de los centros educativos para generar odio o adoctrinar de forma sectaria”.



Además, los padres de los alumnos han recordado que sus hijos, durante las clases de esta profesora, no aprendían la materia y han manifestado que “han tenido que contratar profesores particulares para que aprendan una asignatura tan relevante para su futuro académico como la Lengua española porque la profesora dedicaba más tiempo a adoctrinar que a enseñar”, prosigue el texto.



Cuando tuvo conocimiento de los hechos, y a petición de los padres, la asociación HazteOir.org, según indica, difundió públicamente la “reprobable conducta” de esta profesora en una campaña que -subraya- "recibió más de 22.000 firmas que pedían a la Consejería regional de Educación que tomara cartas en el asunto”.



“Llevamos varios años apoyando a los alumnos, menores, víctimas de la profesora y a sus padres y, como siempre, los alumnos que han sido víctimas del adoctrinamiento en las aulas y de la ideología de género nos tendrán a su lado”, ha declarado la portavoz de HazteOir.org Teresa García-Noblejas.