Denuncian el precio del parking en los hospitales de Gran Canaria: "Tres veces más caro"

El precio de los aparcamientos y del uso de la televisión en los hospitales públicos de Canarias cada vez es más caro. Es la denuncia que no solo hacen los sindicatos, sino también los familiares de pacientes que no tienen más remedio que acudir a los centros hospitalarios de las islas y pagarlos, por la falta de zonas de estacionamiento municipales en los alrededores. De hecho, el precio de los aparcamientos de los complejos hospitalarios cuestan tres veces más que los municipales.

Muchos usuarios califican los precios de los aparcamientos inviables y un despropósito, teniendo en cuenta que tienen que utilizarlo el tiempo que están visitando a los pacientes o trabajando. Numerosos trabajadores del Hospital Insular de Gran Canaria y Materno Infantil, llevan años quejándose de esta situación y este 2024, ya han protestado sobre las nuevas subidas de tarifas.

“Si ya eran caros de por sí, vuelven a castigar aquellos que por necesidad tienen que acudir a dichos centros sanitarios y se encuentran con la imposibilidad de usar las zonas azules por su escasez de plazas libres y siempre ocupadas; a esto le añadimos lo complicado que es aparcar en los alrededores del centro sanitario”, señala.

Desde el sindicato Intersindical Canarias exponen que “no es de recibo que un parking de un hospital público, que suelen usar las personas que menos recursos tienen, tengan unos precios tan abusivos, independientemente de quien lo gestione”.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con un trabajador y responsable sindical en Las Palmas, Ruymán Pérez. Dice que cada año han ido viendo que el precio de sus abonos para el aparcamiento siguen subiendo y que es algo que ya califican de “cantidades vergonzosas”.

“Vemos como cada vez los abonos de los trabajadores suben a cantidades vergonzosas y luego los usuarios o pacientes que acuden diariamente a los complejos hospitalarios, tienen que pagar de media tres euros por hora en el parking. Esto no es solo un problema del hospital Insular, sino también ocurre en el Doctor Negrín. Hacen un negocio de una necesidad básica porque es imposible aparcar en esa zona”, admite.

Cuenta que los trabajadores tienen un bono mensual y que, en su caso, por ejemplo, paga al mes alrededor de 50 euros. Ruymán Pérez cuenta que él comenzó a pagar, hace 12 años, 20 euros al mes para aparcar en dicho aparcamiento, pero que ya eso es impensable, porque las tarifas suben “cada vez más”.

“He de decir, que esto ha ido subiendo fuertemente y eso que es la tarifa básica. Encima hay trabajadores que no han podido acceder a ese abono y que lo están pagando muchísimo más caros porque no necesitan tantas horas de parking. Podemos estar hablando de 70 euros o incluso 90 euros mensuales para algunos trabajadores. Creemos que están haciendo negocio en suelo público, que encima pertenece al Cabildo insular”, añade.

Asegura que por ahora nadie les ha planteado ninguna alternativa y que está ocurriendo lo mismo con las televisiones que hay en las habitaciones del hospital. Ruymán Pérez aboga por la gratuidad del servicio porque “es algo tan necesario de mantener a los mayores y pacientes distraídos; no puede ser que sigan cobrando por este servicio, ya que hay mucha gente que no elige estar ingresado”.

Cuenta que a diferencia del hospital Doctor Negrin, las televisiones del Materno Infantil y del Insular “se ha quedado obsoleta la tecnología y volvemos a exigir que igual que los aparcamientos, la televisión sea gratuita para nuestros pacientes, porque es inviable”.

Ruymán Pérez, partidario de que la población lo denuncie para que esto cambie

El portavoz de intersindical Canarias considera que no solo hay que volver a llevarlo al Diputado del Común, sino que también se debe debatir en el Parlamento de Canarias. Considera que no es de recibo que los usuarios acudan a ver a los pacientes, que están en un momento delicado de salud, tengan que “preocuparse por ver si pueden o no pagar el aparcamiento o la televisión, que puede distraer al enfermo”.

“Entendemos que la población tiene que ser consciente de que esto está pasando, por eso les pedimos que tomen cartas en el asunto y ejerzan la responsabilidad de presionar a la opinión pública y los políticos para que esto cambie de una vez y no se siga haciendo negocio con los servicios públicos”, insiste.

Recuerda que el hospital Insular “es una concesión del cabildo de Gran Canaria, pero que está prestando servicio a un hospital, por eso las instituciones canarias se tiene que poner de acuerdo para poner solución a este problema. Esto en el caso del CHUIMI, porque en el Hospital Doctor Negrín está dentro del terreno del propio hospital”.

Concluye destacando que si nadie hace nada, los precios van a seguir subiendo y vamos a acabar pagando ingentes cantidades en algo que no deberíamos hacerlo.