Defensa autoriza la instalación de tiendas de campaña para albergar inmigrantes

Los migrantes que lleguen a la isla de Fuerteventura no tendrán que dormir en la calle. El Ministerio de Defensa ha autorizado al ejército que instale tiendas de campaña dentro del Albergue de Tefía, hasta que se habilite el CIE de El Matorral.

Una medida temporal, que ayudará a resolver la situación que sufre la isla, ante la llegada de migrantes y el desbordamiento de los centros habilitados para acogerlos.

Blas Acosta, el presidente del cabildo insular, ha reconocido que ahora mismo se encuentran desbordados, ya que han llegado unas 300 personas a la isla y no hay espacio suficiente para albergarlos.

Nos contaba en COPE Canarias que cuando estas personas llegan a nuestras cosatas legalmente están retenidos 72 horas para dar su fase de identificación. “Este es el protocolo, el que está en vigor, pero a partir de ahí, no pueden ser retenidos y se les da una solución habitacional”.

Blas acosta niega que los migrantes durmieran en la calle

El presidente del Cabildo de Fuerteventura ha asegurado que ninguno de los migrantes que ha llegado a la isla se han tenido que quedar en la calle.

Asegura que a todos los migrantes que llegan a su isla, se les ha buscado a todos una solución habitacional. Explicaba que "algunos de ellos no quieren ir a los centros que se les habilita".

Ante las imágenes de las personas durmiendo en colchones frente a la parroquia de Cáritas, Blas Acosta asegura que “lo que occurrió el sábado por la noche, es que una vez que pasaron esas 72h reglamentarias se les puso transporte para llevarles al Albergue de Tefía. Inicialmente no había posibilidad de que se quedaran en la calle, pero tampoco podemos obligarles a ir a los centros que les ofrecemos”.

Además quiso insistir en que no se quedaron durmiendo en la calle las 36 personas que llegaron, sino que alguno de ellos "eligieron dormir en esos colchones en el patio de Cáritas".

Blas Acosta: “Ellos no han elegido estar en la calle, se habrán quedado 2 o 3 porque no sabían o no quisieron ir a los centros que tenemos habilitados para ellos. Pero en la calle no se ha quedado nadie”.

Explica que durante la noche del sábado al domingo después de que se identificaran en las dependencias de la policía, estas personas fueron hacia la delegación del gobierno, y que se les informó que podrían ir al centro de Tefía en una guagua, que el “propio cabildo habilitó”.

Pide que se habilite el CIE cuanto antes

El presidente del cabildo considera que se debe habilitar cuanto antes el Centro de Internamiento de Extranjeros de El Matorral. “Lamentablemente estuvo muchos años, en uso, pero no con inmigrantes, por que no llegaban tantos, pero si estaba cobrando por prestar un servicio que nunca se les dió”.

Blas Acosta: “Anoche mismo, a última hora,se autorizó por parte de la ministra de defensa la posibilidad de que se nos ayude con tiendas de campaña del ejército, en el caso de que se precise. Esta medida es por si vienen más pateras a la isla, hasta que se resuelva el CIE”.

Considera también que ha habido una respuesta inmediata y que se ha cumplido con la obligación que tenían de prestar, con la mayor ayuda posible a estos inmigrantes.

“Ahora toca lo que toca, que es coordinar y planificar para tener un centro que reúna las características sanitarias y legales, para poder acoger, en el caso de que sigan llegando las pateras a la isla o a Canarias, a estas personas con total seguridad”, añadía.

En cuanto a la apertura oficial del CIE de El Matorral, el presidente asegura que se habilitará cuando la infraestructura reúna todas las condiciones sanitarias y legales, ya que lleva muchos años sin usarse y está “prácticamente abandonado”

Blas Acosta dice que a pesar de que los centros habilitados para acoger a estas personas estén desbordados, han seguido "todos los procedimientos pertinentes para dar una respuesta inmediata". Además ha resaltado que se les da un trato humano y que se inician los procedimientos para repatriarlos, si fuese necesario.

“En algunos casos, tienen que estar con el tema de la repatriación. Otros que la identificación de los mismos está siendo bastante complicada, porque saben qué decir para que no se les aplique esos convenios de repatriación. Lo que está claro es que tenemos que atender a los menos acompañados, a los no acompañados y por supuesto en global a todos los inmigrantes, que han llegado a la isla de Fuerteventura de forma humana”.

Las tiendas ubicadas dentro del albergue de Tefía.

Las tiendas de campaña autorizadas por parte del Ministerio de Defensa estarán ubicadas dentro del albergue de Tefía y no va a suponer ningún problema para la población majorera.

El presidente del cabildo: ”Yo creo que se ha creado una alarma innecesaria, sobre todo porque no se han dado declaraciones. Yo creo que tampoco era algo que teníamos que hacer, dar declaraciones con respecto a las decisiones que se tienen que tomar, desde el punto de vista primero de humanidad y segundo de legalidad. Pero lo que no se puede hacer es crear una falsa alarma innecesaria con respecto a esta situación”.

Reconoce que el resto de las islas también tienen problemas de desbordamiento en los centros habilitados para estos migrantes que llegan en busca de un futuro mejor. Pero ha querido insistir en que “se ha actuado con la máxima diligencia por parte de las islas”.

Todavía no hay un día o una hora clara de cuándo se van a instalar esas tiendas de campaña temporales. Blas Acosta dice que lo ha hablado con el coronel y que ya está todo listo, pero que hay que esperar que les llegue la autorización por los conductos reglamentarios.

Concluye diciendo que dentro de la normalidad de esta situación todo está controlado, coordinado y que seguirán “trabajando en esa línea”