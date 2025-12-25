El comedor que escucha a las personas invisibles: “Somos el vínculo que han perdido en su vida”

El Comedor Social San Pedro, ubicado en el barrio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, se ha convertido en mucho más que un lugar donde recibir un plato de comida. En una entrevista en el programa Herrera en COPE Canarias, su educadora social, Bea Morales, ha explicado que su labor diaria se centra en ser "escucha, acompañamiento, incluso muchas veces también familia". El objetivo es atender a esas personas que, como ella misma apunta, "cuando vamos por la calle son invisibles a la vista, pero siempre están ahí".

Un vínculo más allá de la comida

El comedor reparte unos 60 platos de comida cada día, pero según Morales, esta es solo "la excusa" para poder desarrollar su principal objetivo: la promoción social de las personas. Para ello, diseñan itinerarios personalizados para cada usuario. Además del almuerzo, ofrecen un servicio de imagen e higiene personal con duchas y lavandería tres veces por semana. Son momentos clave para "ser ese vínculo que muchas veces las personas que acuden a nuestro comedor lo han perdido a lo largo de su vida", afirma la educadora.

El resultado de este acompañamiento se refleja en historias de superación que, en palabras de Bea Morales, "te llenan el alma y te alegran el corazón". La educadora comparte la satisfacción que siente cuando una persona que ha dejado de necesitar el servicio llama meses después para contar que ha rehecho su vida: "Oye, Bea, que estoy genial, que estoy trabajando, que estoy viviendo con mi hermana o he encontrado piso", una noticia especialmente positiva en el actual contexto de precariedad de vivienda.

Comida caliente para llevar en el Comedor Social San Pedro

La solidaridad no es solo en Navidad

Morales también ha hecho un llamamiento a la reflexión sobre la temporalidad de la solidaridad, a menudo concentrada en las fechas navideñas. "Nos hace falta hacer un cambio de planteamiento en nuestra mentalidad", ha señalado, recordando que "las personas sin hogar no solo existen en diciembre, sino también en abril, en agosto". Pone como ejemplo la reciente tormenta, cuando el reparto de chubasqueros fue "desbordante", demostrando que las necesidades son constantes.

Cómo se puede ayudar

Para quienes deseen colaborar, el Comedor Social San Pedro ofrece varias vías. Es posible ayudar con tiempo como persona voluntaria, realizar donaciones económicas a través de su página web (`comedoressanpedro.com`) o entregar donativos directamente en sus instalaciones. Morales especifica que, además de comida, también necesitan productos de higiene personal.

El compromiso del comedor es hacer que todos los días sean especiales, sobre todo en estas fechas, con un desayuno navideño con churros y chocolate o menús especiales para Nochebuena y Fin de Año. Este año, el menú incluye sopa y solomillo al horno con papas panaderas. Para Bea Morales y el resto del equipo, el objetivo final es claro: "Ser hogar, un espacio seguro y la familia que muchas personas han perdido".