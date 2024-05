Circula con un patinete cuatro veces más rápido de lo permitido en Las Palmas de Gran Canaria

Un joven temerario, sin antecedentes, desafió los límites de velocidad y la seguridad vial al circular a más de 100 kilómetros por hora con un patinete eléctrico en una calle de Las Palmas de Gran Canaria, cuatro veces más de lo legalmente permitido para estos vehículos.

Los hechos sucedieron en la tarde del 6 de mayo en la calle Eduardo Benot y fue denunciado por la Policía Local, quien detectó al joven, mayor de edad y al que le impusieron una sanción de 500 euros. Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó el jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía Local, Norberto Quintana, quien recordó que la velocidad máxima de este tipo de dispositivos es de 25 km/h. Cuando detuvieron al joven comprobaron que “tenía deslimitada la velocidad máxima y podía alcanzar una velocidad superior a los 100 kilómetros hora”. Los agentes procedieron con la denuncia por la “infracción muy grave y a la inmovilización del patinete porque quedan fuera de vehículo de movilidad personal al estar fuera de normativa y podría retirar la conducta”.

"No es un delito contra la seguridad vial, pero lleva aparejada sanciones cuantiosas"

Quintana advierte que “en principio” no es un delito contra la seguridad vial, pero “puede llevar aparejado otras sanciones administrativas como un delito de lesiones si atropella a alguna persona o una infracción si aparte de esta conducta se produce otra negligente como utilizar un móvil o alguna acción negligente”.

El agente recuerda que cualquier vehículo que “pueda” circular a más de 25 km/h no es considerado como un VMP, por lo que no se ajusta a normativa y, por tanto, si es detectado se retirará al “no ser acto para la circulación pública”. La Policía Local avisa de que “ir tan rápido no solo es una conducta que está prohibida y, por tanto, sancionada, también advierte del riesgo para la integridad física que supone tanto para el propio usuario como para los demás”.





Ir a una velocidad inadecuada podría generar una tragedia

Alerta de que ir a una velocidad inadecuada y superar los 100 kilómetros es un peligro “sobre todo aquellos que no utilizan el casco, realizar una frenada brusca, la principal fuente de impacto puede ser el propio cuerpo y esto genera unas lesiones importantes para las personas, por eso insistimos que es necesario una moderación adecuada a la vía y el vehículo que se conduce”

Reconoce que este tipo de comportamiento “no es tan usual”, pero apunta que “es verdad que en estos últimos años se han repetido este tipo de conducta de forma más cotidiana”,motivo por el cual la Policía Local ha emprendido diferentes campañas de concienciación, no obstante, admite que es un porcentaje menor de los usuarios los que incumplen la normativa: “la gran mayoría de los conductores respetan las especificaciones de la conducción de un vehículo de movilidad personal”.

Según el agente, el año pasado se pusieron “más de 400 denuncias” por el incumplimiento de la normativa, “no solo por circular con vehículos que no reúnen las características, sobre todo por conducción usando teléfonos móviles, auriculares, etc.”.

Se han detectado dos vías para circular superior a la limitada para los patinetes eléctricos

Para alcanzar velocidad tan alta, el usuario, por regla general, utiliza dos vías. Según el Policía Local, “uno de ellos es comprarlo fuera de normativa, un patinete que no está sometido a la velocidad restrictiva de origen o adquirir otro que sí se ajusta a la normativa, pero manipulan la centralita para que alcancen más velocidad.”

El joven detenido despierta la reflexión sobre los límites de velocidad y la responsabilidad en la conducción de este tipo de dispositivos, incluso cuando se trata de vehículos aparentemente inofensivos, un incidente podría generar una tragedia tanto para el usuario como para los demás.