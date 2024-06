Así vivimos en Tiempo de Juego la entrega de la 15ª Copa de Europa del Real Madrid

Nacho levantó la Champions de Carvajal. La foto de su vida. El jugador más bajito que había en el campo -1,73 cm- marcó de cabeza, fue el más listo y lideró la final. La foto de la décimoquinta del Real Madrid es para dos futbolistas ´made in Valdebebas'. Seis goles suma el lateral español, una cifra notable para un tipo que lleva el 2 a la espalda. Carlo Ancelotti no necesitó hoy de los cinco cambios, el arma letal que vino con la pandemia. No le hizo falta.

Vinicius cerró el partido. Y Nacho sacó lustre a la penúltima Champions de un club que visualiza con luces largas la ampliación de su sala de trofeos. La joven plantilla del Madrid invita a ver a corto plazo un palmarés que se instala en la excelencia perpetua.

