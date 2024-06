Carvajal, a Juanma Castaño: "Seis Champions, es acoj..."

Dani Carvajal, mejor jugador de la final, explicó que "no todo es la altura", después de que anotara el primer gol, el clave, para que el Real Madrid doblegara al Borussia Dortmund (0-2) en la final de la Champions League de fútbol.



"Haber hecho gol es una sensación increíble, cuando el partido más atascado estaba. Es un día soñado. Haber podido disfrutar las seis de titular, con el club de mi vida, estoy radiando de felicidad", explicó Carvajal en rueda de prensa.

"El gol corrobora cuando uno está con confianza. Cuando ha pitado el árbitro me he emocionado, por saber que están mis hijos, mi mujer. Llegué siendo un crío y aquí estoy, 21 años defendiendo la camiseta de este club y haciendo historia. Es fantástico. Ahora a disfrutarlo, que lo merecemos", añadió.



Sobre lo que sintió al marcar el tanto, Carvajal dijo "rabia de marcar", "el sentir 'aquí estoy yo' ".



"No todo es la altura. Hay que entrar en los duelos, saltar con determinación hace que a veces llegue al éxito", afirmó.



Con su sexta Copa de Europa, Carvajal iguala, junto a Toni Kroos, Nacho Fernández y Luka Modric, a Paco Gento: hasta hoy el único en la historia con ese récord de títulos.



"A Paco Gento me gustaría decirle que le hemos igualado, que parecía algo imposible. Es algo fantástico, y ahora, ¿por qué no soñar con alguna más? Lo que tenga que llegar en el futuro, llegará. (Gento) Imponía mucho respeto por la leyenda que es. Era alguien muy cercano al vestuario. Va a quedar siempre en el recuerdo", declaró Carvajal.