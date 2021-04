El chófer agredido en una guagua con una piedra: "Si me coge, me mata"

Un chófer de Guaguas Municipales ha sido agredido por un pasajero, durante el mediodía de este martes en el barrio del Secadero, en Gran Canaria. El conflicto se saldó con tres puntos de sutura en la cabeza del conductor, un pasillo lleno de sangre y el cristal roto del asiento del piloto.

Así lo han hecho saber la propia compañía de transporte y la Policía Local de Las Palmas, quienes lo han denunciado en sus respectivas cuentas de Twitter.

¿Gamberrada?



¡Lamentable!, nos encontramos en la C/ Arminda, una persona ha roto con una piedra el cristal de una @GuaguasLPA y causado heridas al conductor.

La Ud. Distrito ?? se encuentra en fase de investigación y pide #colaboraciónciudadana para su esclarecimiento.



092

Ahora se encuentran en fase de investigación y piden colaboración ciudadana para localizar al agresor. Sin embargo, el guagüero, al que llamaremos Francisco por su seguridad, ha afirmado a los micrófonos de COPE Gran Canaria que algunos de sus compañeros y él ya lo han identificado como un cliente habitual. “Claro, en esta línea no estoy fijo, sino ocasionalmente. No sé si alguna vez lo he subido yo, pero lo reconozco”, ha añadido.

Durante todo el trayecto, el individuo iba a bordo de la guagua con la mascarilla obligatoria bajada. Ante las quejas del resto de usuarios, el conductor paró el vehículo y le exigió que se colocara correctamente el cubrebocas. Este accedió, aunque con malas formas.

Cuando llegaron a la parada cercana a la iglesia del Batán, el hombre se bajó del transporte público. La guagua continuó su recorrido hasta la última parada de la línea 70, en la calle Arminda, en El Secadero.

Como es habitual, una vez cerrado el circuito, las guaguas vuelven a iniciar su servicio. Cuando el chófer iba a subir de nuevo al vehículo, se percató de que el agresor se acercó hasta él en una moto. El individuo se bajó y, con una barra en la mano, golpeó el cristal. Como el método no funcionaba, cogió una piedra y la lanzó contra la ventana del piloto. Una vez cometido el delito, volvió a coger su moto y se dio a la fuga, mientras lanzaba insultos al aire.

Francisco aseguró con temor que “si me coge me mata”. “Desde que le vi, venía con algo en la mano a agredirme, tuve que cerrar la ventana. Empezó a aporrearla y no cesaba. Imagino que se vio impotente al no poderme agredir y cogió una piedra para tirármela. Cuando cogió la piedra, intenté agacharme, pero no fui lo suficientemente rápido para poder salir del habitáculo del vehículo. Empecé a sangrar y no sabía qué hacer, pero seguía escondido”, atestiguó el guagüero.

Por suerte, no perdió el conocimiento y pudo esconderse en la parte lateral del asiento, antes de que le alcanzara otra piedra. El conductor piensa que tuvo suerte porque “si él continúa tirando piedras hasta reventar, pues seguramente alguna más me iba a alcanzar. Estoy seguro que iba a por mí a matarme. Una cosa de locos”.