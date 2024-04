La central eléctrica de Jinámar, operada por solo tres trabajadores especializados

El sindicato Comisiones Obreras ha demandado a Endesa por la reducción de la plantilla en la central de Jinámar en Gran Canaria. Esta situación se ha desencadenado a raíz de la reducción de plantilla llevada a cabo por Unelco Generación en enero de 2024, después de que pasaran de cuatro trabajadores especializados a tres.

Una situación que ha sido denunciada por Jerónimo Rodríguez, representante de la Federación de CCOO de Industria. Asegura que desde el sindicato han presentado una demanda de conflicto colectivo al considerar que la dotación actual en los distintos turnos de trabajo no es suficiente para garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

El sindicato ha fundado la demanda en la imposibilidad de dar cumplimiento al Plan de Autoprotección, al no disponer de los medios humanos necesarios. En este sentido, con anterioridad ya se pronunció la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, advirtiendo a Endesa de la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

"Esto viene a desarrollarse desde principios desde este año, porque la empresa empieza a reducir los turnos de trabajo. La reducción se hace de cuatro personas con un puesto especializado, que había antes por turno, y ahora se ha reducido a tres. La situación que venimos a denunciar es que se podría estar incumpliendo los planes de autoprotección", añade.

"Estos son los documentos donde se reflejan las plantillas que deben de existir en este tipo de instalaciones para dar respuesta a situaciones de emergencia y también en la vinculación que podría haber con las plantillas que se definen en las jornadas de huelga, que deben ser mínimas. Durante todo el año la plantilla es la misma. La realidad es que, desde CCOO de industria lo que se viene a plantear es que en la situación de emergencia y en una situación normal es la misma", expone el representante sindical.

En COPE relata que desde "enero solo hay tres personas por turno en toda la central, de lunes a viernes hay más personal porque hay gente en oficinas y mantenimiento, pero la central la llevan tres personas. Esto nos parece insuficiente y lo hemos denunciado".

¿De qué manera va a perjudicar al ciudadano?

Jerónimo Rodríguez considera que a la larga si no se toman soluciones esto podría desencadenar en un cero energético en Gran Canaria como ya ha ocurrido en otras islas. "Como siempre en este tipo de cuestiones, no pasa nada en un principio, pero sí que es verdad, que hay ceros energéticos, como ocurrió en La Palma, Tenerife y La Gomera. En Gran Canaria es un poco más lejano el cero, pero la realidad y el riesgo está ahí y no podemos permitirnos el lujo de que sé de una situación de este tipo viviendo además del turismo.

"Es por eso que ahora debemos poner esto de manifiesto: que tan solo trabajan tres personas en la central de Jinámar. En los turnos de mañana, de noche, festivo y fines de semana, los llamados 'turno de baja ocupación', que es cuando no está el personal normal de oficina y de mantenimiento, en horario de mañana que pueden colaborar también en las tareas de emergencia, sino también de garantizar la cobertura: reposición en caso de apagones etc.", expone.

Concluye destacando que no hay que alarmar a la población, porque no hay previsto un cero energético, pero que "los efectivos son los que son. Ellos son los encargados de dar una respuesta eficaz, por eso la empresa debe valorar todo el complejo industrial de Piedra Santa, o solo el de Jinámar y evidentemente un problema ahí se puede extender por toda la isla".