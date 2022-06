El carnaval de día en Vegueta generaba el 40 % de los ingresos anuales de los establecimientos

El Carnaval de verano de Las Palmas de Gran Canarias va a tener tres días de fiestas que estarán llenos de actividades para que todo el que vaya disfrute de esos días. Tras dos años de parón por la pandemia el carnaval se celebró en marzo y ahora viene otro en verano que es bastante novedoso. Uno de los cambios de este año es que es la primera vez que se van a realizar durante esta época del año, los días 1, 2 y 3 de julio.

Este año, para estos eventos, el consistorio capitalino realizará los actos en diferentes enclaves de la capital grancanaria. La música y los actos se desarrollarán en su mayoría en el parque del Estadio Insular, En el parque Santa Catalina, en la plaza de la Música en la plaza de España.

Es por eso que Vegueta se queda fuera de ese esquema, debido a que ahora mismo el ayuntamiento capitalino se encuentra en pleno proceso judicial ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dicto en una sentencia que debía ser trasladado a un lugar donde “no se alteren las condiciones de vida de los vecinos”.

Cope Gran Canaria ha realizado su programa especial del carnaval en el parque del Estadio Insular donde se ha hecho un repaso de las fiestas y de los eventos que quedan por realizar en la capital. Inmaculada Medina, concejala del carnaval destacaba que estos eventos se desarrollan en diferentes lugares e la ciudad para “ser respetuosos con las decisiones judiciales y los acuerdos que se llegan con los vecinos”.

NO SE PUEDE CELEBRAR EL CARNAVAL DE DIA EN VEGUETA

Inmaculada Medina señala que no celebran el carnaval de día en Vegueta porque “ahora mismo estamos en un proceso, donde en Vegueta, no podemos celebrar, porque estamos en medio de un proceso judicial y les molesta el ruido, no quieren carnaval, no quieren ninguna fiesta y yo tengo que ser respetuosa”.

La concejala del carnaval ha alertado que quienes peor lo van a pasar son lso empresarios de la zona, porque van a sufrir pérdidas de hasta el 40% de su facturación anual.

“Quienes lo van a notar, son los empresarios de la zona porque las fiestas de carnavales supone el 40% de la caja anual y este año no hay nada. Estamos pendientes, está la asociación que se ha puesto en contacto con la abogada de ruido, han ganado en la primera instancia, lo hemos recurrido y tenemos que respetarlos”.

Inmaculada Medina: “Estaremos en la plaza de España, en el parque del Estadio Insular, que fue cuna de Carnaval, junto con vegueta, con la plaza Santa Ana, con el Teatro Pérez Galdós, con el López Socas. Que esto sí que fue la cuna del carnaval y volvemos con música y el carnaval de día y también tendremos la plaza de La Música en la playa para los más jóvenes”.

EVENTOS DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA

Las fiestas comenzarán el viernes 1 de julio con el desfile de los premiados que son los ganadores de las galas del Carnaval ''La Tierra'' que se hicieron en marzo. Además, La corte de honor que está conformada por la Reina del Carnaval, Drag Queen 2022, la Gran Dama y la Reina Infantil recorrerán las calles acompañadas por murgas y damas de honor. La guinda de este desfile la pondrán las carrozas y comparsas que se encontrarán en él. El día finalizará con mucha música con actuaciones y conciertos como el de Kilian Viera o el tributo a Celia Cruz y Juan Luis Guerra.

El sábado 2 de julio tendrá lugar el evento más esperado de los carnavales que es la Gran Cabalgata en la que más de un centenar de carrozas desfilarán por las calles de la capital. La hora a la que dará comienzo es a las 17:00 horas y durante horas todas las personas podrán ver las espectaculares carrozas.

El domingo 3 julio empieza el Carnaval de día en el que hay una gran variedad de actividades que están hechas tanto para los más pequeños de la casa como para las personas adultas. Se hará en varios puntos de las ciudad como la plaza de España, el Parque del Estadio Insular, el Parque Santa Catalina y en la Plaza del Pilar.

A las 20:00h se realizará el Entierro de la sardina que tendrá un cortejo fúnebre que irá desde el Parque de Santa Catalina hasta las Playas de Las Canteras en donde la sardina arderá. Para poner el broche de oro a estas fiestas terminarán con unos fuegos artificiales que iluminarán el cielo canario.